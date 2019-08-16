2019-08-30T15:10:01+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

ВТБ и Visa подвели итоги акции «Время Мультивпечатлений»

Общий призовой фонд акции составил более 12 млн рублей
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ВТБ совместно с Visa подвел итоги финального сезона «Время Мультивпечатлений». За год действия акции более 47 тысяч клиентов банка приняли в ней участие. Общий призовой фонд акции составил более 12 млн рублей.

По итогам летнего этапа была определена тройка главных победителей. Они выбрали следующие призы: «Путешествие на Бали и уроки у персонального фитнес-тренера», «Путешествие по Малайзии и Сингапуру с посещением этапа Формулы-1» и «Путешествие на автомобиле Tesla по Европе». Девять победителей второго уровня получат персональные сертификаты на организацию тематических впечатлений.

«Являясь клиентоориентированным банком, ВТБ ежегодно предлагает различные акции. Помимо программы лояльности, которая дает возможность накапливать кешбэк или мили, всегда приятно получить дополнительные вознаграждения, совершая привычные ежедневные покупки. «Время Мультивпечатлений» - один из самых интересных и удачных проектов. За год действия акции подарки получили более трех тысяч участников. От лица банка ВТБ я поздравляю победителей!», - прокомментировала Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

Акция была запущена в июле 2018 года. Итоги проводились в три этапа: в осенний, зимний и летний периоды. Претендовать на выигрыш могли все владельцы карт ВТБ Visa, которые в течение сезона совершили минимум 10 транзакций от 500 рублей каждая для оплаты товаров и услуг, в том числе в интернет-магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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