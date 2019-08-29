Защита по вертикали

Кто из родителей не желает, чтобы его ребенок был здоров? А если у будущей мамы ВИЧ-инфекция? Времена, когда такую маму настоятельно отговаривали рожать, прошли. Ежегодно в Пермском крае у ВИЧ-положительных матерей появляются на свет от 400 до 600 малышей. Достижения современной медицины позволяют свести риск инфицирования новорожденных к минимуму.

Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку (вертикальный путь передачи ВИЧ) - одно из приоритетных направлений деятельности Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД. Сегодня обследование на ВИЧ предлагается всем беременным женщинам. Во время наблюдения в женской консультации он проводится двукратно: при первичном посещении и при сроке беременности 28 - 30 недель. Выявление ВИЧ-инфекции является показанием к проведению химиопрофилактики передачи ВИЧ от матери ребенку. Ее успехи очевидны.

Если в 1999 году риск инфицирования детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, составлял 100 процентов, то в 2010 году - 7,4 процента, в 2015 году - 4,29 процента, в 2016 году - 2,8 процента, в 2017 году - 2 процента. В 2018 году у ВИЧ-положительных мам Прикамья появились на свет 543 ребенка. Диагноз «ВИЧ-инфекция» поставлен 10, что составляет 1,8 процента. Всего на территории Пермского края с 1999 по 2018 год в ВИЧ-инфицированных семьях родились 5796 детей.

В целях предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку на базе центра СПИД при участии представителей Министерства здравоохранения Пермского края ежеквартально проходят заседания комиссии по разбору случаев выявления ВИЧ-инфекции у детей с перинатальным контактом. Проводится детальный анализ каждого случая инфицирования. Рассматривается выполнение всех этапов комплекса мероприятий по профилактике вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции женскими консультациями, родильными отделениями и детскими поликлиниками нашего региона.

Чтобы родить здорового ребенка, от будущей мамы требуется одно - тесно сотрудничать с лечащим врачом, четко соблюдать все медицинские рекомендации и строго придерживаться курса противовирусной терапии, которая назначается не только матери, но и новорожденному.