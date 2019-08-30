2019-08-30T12:57:28+03:00
Общество

«Не отказывайтесь от мечты». Пермяк на инвалидной коляске покорил Эльбрус

Он планировал восхождение четыре года назад, но планы поменяла тяжелая травма
Алена ОВЧИННИКОВА
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Сергей Екименко на высоте 5100 метров. Фото: личный архив.Сергей Екименко на высоте 5100 метров. Фото: личный архив.
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- Никогда не отказывайтесь от своих желаний, не отступайте и всегда достигайте своей цели, что бы с вами не случилось, - говорит пермяк Сергей Екименко. – Не зацикливайтесь на проблемах, если с вами что-то случилось, и продолжайте жить и наслаждаться жизнью, она дается нам один раз.

Часть заработал сам, часть помогли люди

Четыре года назад 35-летний пермяк Сергей Екименко получил тяжелейшую травму, которая приковала его к инвалидному креслу. Он купался в реке в родном Ильинском районе, нырнул и сломал позвонок. Это случилось 6 июня. А на 20 июня у него были приобретены билеты в тур на Эльбрус.

- И я все-таки отправился в горы, правда, через долгих четыре года, - улыбается пермяк. – Потому что отказываться от мечты нельзя.

Сергей во время восхождения. Фото: личный архив.

Сергей во время восхождения. Фото: личный архив.

Часть денег на это путешествие Сергей заработал сам - он имеет источник дохода в интернете, по образованию он юрист. Часть - дали спонсоры и неравнодушные пользователи соцсетей, которые откликнулись на пост о несбывшейся четыре года назад мечте.

Из Перми Сергей выехал еще в мае. Дома его остались ждать родители, сестра и другие родственники. Все эти месяцы они звонили Сергею, переживали и спрашивали, что и как?

В планах до того, как подняться на Эверест – было проехаться по стране и посмотреть все ее достопримечательности. В длительное путешествие мужчина отправился в одиночку на своей машине. Сергей водил и до трагедии, а после травмы переделал ее на ручное управление и продолжает оставаться очень мобильным.

Перед покорением Эльбруса пермяк объехал половину России. Фото: личный архив.

Перед покорением Эльбруса пермяк объехал половину России. Фото: личный архив.

За три месяца он успел побывать в Питере, Москве, Ростове, Краснодаре, Ставрополе, Армавире, Крыму. Встречался с людьми, общался.

Готов был полететь от переполняющих эмоций

8 августа Сергей приехал в Приэльбрусье. Восхождение он должен был совершать с группой из 10 человек со всех уголков страны. Туристы искренне были удивлены и обрадованы, что с ними взбираться на Эльбрус будет столь целеустремленный человек.

Группа была рада, что с ними на Эльбрус пойдет столь целеустремленный человек.

Группа была рада, что с ними на Эльбрус пойдет столь целеустремленный человек.

- Первые три дня мы проходили акклиматизацию, - рассказывает Сергей. – Постепенно поднимались на подъемнике на высоту 3800 метров. А затем из базового лагеря поднялись на высоту 5100. Это был максимум, на который я смог подняться. Когда я был наверху, меня просто переполняли эмоции от красоты и величия горных пейзажей. На земле мы испытываем совсем другие чувства, а там у меня аж дух захватывало, и я полететь был готов!

С погодой группе повезло. Восхождения на Эльбрус проходят с мая по сентябрь. Два первых месяца лета погода здесь была не очень благоприятная для восхождений, а в августе наконец-то настроилась.

На Эльбрус Сергей поднимался на подъемнике. Фото: личный архив.

На Эльбрус Сергей поднимался на подъемнике. Фото: личный архив.

- Правда, солнце слепило так, что если находишься на горе несколько минут без толстого слоя защитного крема, то получаешь ожог, - объясняет пермяк. – Если не наденешь очки, тоже можешь получить ожог роговицы, так как снег тоже хорошо отражает солнечные лучи.

Во время восхождения. Фото: личный архив

Во время восхождения. Фото: личный архив

После подъема на Эльбрус, у Сергея появилась новая мечта – штурмовать вершину Эльбруса, которая находится на высоте 5642 метров. Подъемника до пика уже нет, поэтому человеку на инвалидной коляске нужно добираться до вершины на санях.

Сергей во время восхождения. Фото: личный архив.

Сергей во время восхождения. Фото: личный архив.

- Люди уже делали это до меня, и я изучил этот вопрос, - улыбается пермяк. – Необходимы специальные сани, трасса с веревками, лебедки и не менее четырех сопровождающих. Цена вопроса – в разы выше той суммы, которую пришлось потратить на это мое первое восхождение. Но я не опускаю руки и верю, что звезды сойдутся и на следующий год все это и произойдет. А зачем откладывать свою мечту?

ИСТОЧНИК KP.RU

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