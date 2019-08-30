«Ипотеку лучше брать сейчас». Эксперты пермского рынка недвижимости прогнозируют рост цен на новостройки

В редакции пермской «Комсомольской правды» прошел круглый стол на тему «Доступность жилья и ситуация на рынке ипотечного кредитования в Перми и России в первом полугодии 2019 года. Итоги и прогнозы».

Российский ипотечный рынок в первом полугодии - 2019 замедлился. Первое уменьшение количества сделок по ипотеке банки зафиксировали еще в начале года. По данным Центрального банка РФ, с января по апрель выдано 393 тысяч ипотечных кредитов на сумму 858 миллиардов рублей. Снижение составило 7,4% в количественном и 3,2% в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года. При этом доля ипотечного кредита на вторичном рынке заметно выросла, в отличие от первичного. В чем причины этих явлений и как будет развиваться ситуация в дальнейшем, попытались разобраться эксперты круглого стола.

Как подчеркнула исполнительный директор компании «Талан» в Перми Марина Коноплева, это первые серьезные изменения на рынке ипотечного кредитования за последние четыре года, и основная причина тому – повышение банками кредитных ставок, начавшееся в ноябре 2018 года и продлившееся до апреля 2019-го.

Марина КоноплеваФото: Василий Вахрин

- Объем ипотеки снизился на 7% в России и на 10% в Перми, - отметила Марина Александровна. – Меньше всего кредитов на приобретение жилья пермяки брали в марте и апреле. В следующие месяцы ситуация улучшилась. Эксперты связывают это с ожиданием уменьшения кредитной ставки. Однако существенного снижения не произошло и не предвидится в течение следующих 5 лет. Так, если в 2019 году ставка по ипотеке снизилась до 8,9%, то в 2024 году ожидается снижение лишь до 7,8%.

Средняя сумма ипотечного кредита в середине года составила 2,2 миллиона рублей. Уровень объема жилищной обеспеченности на человека – 24 квадратных метра. В дальнейшем на рынке ожидается дефицит строящегося качественного жилья. По словам Марины Коноплевой, это связано с переходом на систему эскроу-счетов, когда деньги дольщиков находятся в банках и застройщики могут ими воспользоваться только после полного завершения строительства.

По состоянию на конец августа пока только 15% застройщиков в Перми перешли на эскроу-счета, 13 домов реализуются по эксроу в Перми и 1 дом в Пермском районе.

- Пока эта система только начала работать, и ее нужно обкатать, - говорит эксперт. - Процесс идет медленно. Застройщики не получают деньги, чтобы развиваться, нужны механизмы, которые позволят как-то регулировать этот процесс. Цены на новостройки повышаются, их доступность снижается, в связи с чем растет доля ипотеки на вторичном рынке. К тому же на рынок сильно влияет высокая закредитованность населения. В среднем каждый пермяк имеет кредитный долг в размере 224 тысяч рублей. Задолженность по ипотечным кредитам перед банками растет, снижается количество кредитоспособных заемщиков.

При этом спрос пермяков на проекты, которые работают по эскроу, только растет. Люди разобрались, что это такое, и поняли, что новая система является гарантий безопасности их вложений.

Большие надежды застройщики возлагают на приоритетный национальный проект «Жилье и городская среда». Пермский край получил на его реализацию в 2019-2024 годы 8 миллиардов рублей. Это значит, что ветхое и аварийное жилье будет активно сноситься, появятся новые площадки для строительства. Жителей нужно будет расселять, повысится спрос на «вторичку».

По словам управляющего Пермским отделением ПАО Сбербанк Константином Подвальным, сегодня практически все банки снижают ставки по ипотеке. В Сбербанке можно взять ипотеку и вовсе от 5% годовых – это программа с государственной поддержкой для семей с двумя и более детьми. Также существуют партнерские программы с застройщиками, где ставка составляет от 7,6%. Дополнительная скидка в 0,5% предоставляется клиентам, которые получают зарплату в банке.

Константин ПодвальныйФото: Василий Вахрин

- Качественного жилья все меньше, цена выше, меньше продаж, - рассуждает Константин Подвальный. – Поэтому мы разрабатываем продукты, которые могут стимулировать людей брать кредиты. В любом случае курс идет на снижение ставки.

По оценкам директора компании «Этажи» в Перми Варвары Тарасовой, выдача ипотечных кредитов уменьшится на 9%, люди снова будут ждать понижения ставки. Однако путь это неверный.

- Ведущие банки уже снизили ставки, в дальнейшем существенного снижения не предвидится, - предупреждает Варвара Сергеевна. - А рост цен на первичном рынке будет в любом случае, и можно просто не успеть приобрести хорошую недвижимость по доступной цене. К тому же, если где-то появится более выгодная ставка, то всегда можно оформить рефинансирование и перейти в другой банк.

Варвара ТарасоваФото: Василий Вахрин

Как отмечает Варвара Тарасова, эскроу-счета сейчас начали активно работать, потому что это гарантия возврата денег для покупателя: «Рынок недвижимости стал прозрачнее и безопаснее. Именно сейчас комфортное время, когда можно заходить и совершать сделки. Кроме того, у уважающих себя агентств недвижимости существует правило хорошего тона – максимально обезопасить своих клиентов от рисков. Мы не только имеем страховку предпринимательской деятельности, но и создали специальный фонд, благодаря которому покрываем финансовые риски, оказываем клиентам юридическую помощь на всех этапах сделки, она входит в стоимость комиссии».

Эксперты сошлись во мнении, что ждать более благоприятных условий выдачи ипотечного кредита не стоит. Ставка существенно не снизится, а строить будут меньше, в результате чего вырастут цены.

- За последние 20 лет на рынке происходили различные изменения, - заключает Марина Коноплева. – И всегда мы находили пути и варианты и выдавали качественный продукт. С каждым годом в Перми строят все лучше и лучше, это факт. Я с оптимизмом смотрю в будущее. Уверена, что и сейчас пермские застройщики найдут выход из ситуации и продолжат работать в новых условиях.