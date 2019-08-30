В Перми парк может получить имя актера Георгия Буркова

Общественный парк в ЖК «Гулливер» может получить имя известного пермяка, актера театра и кино, заслуженного артиста РСФСР Георгия Ивановича Буркова. Идея наименования нового общественного пространства принадлежит компании КОРТРОС. В прошлом году в центре квартала, где ведутся строительство и реновация бывшего госпитального сквера, компания установила памятник любимому миллионами зрителей артисту.

ЖК «Гулливер» находится в центре Перми, на участке, ограниченном улицами Глеба Успенского, Куйбышева, Революции и Комсомольским проспектом. Реализацию этого проекта крупный федеральный девелопер КОРТРОС ведет с 2015 года. По планам здесь появятся восемь домов переменной этажности с подземным паркингом и коммерческими помещениями, в том числе самый высокий на сегодняшний день в Перми 31-этажный жилой дом Headliner. Проект застройки квартала, разработанный известным французским архитектурным бюро ANTHONY BECHU, предполагает появление на участке детского сада на 160 мест и реновацию старинного парка площадью 2 гектара.

Фото компании

Николай Зуев, генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь»:

- Напомню, мы изначально проектировали и позиционировали парк как общественное пространство, доступное для всех пермяков, а не только для жителей «Гулливера». Не скрою, все-таки периодически приходилось слышать, что попасть в сквер «с улицы» будет невозможно. Подчеркну, это не так. Сохранение этой локации для всех жителей Перми было одним из главных преимуществ нашего проекта. Вместе с тем мы понимали, что настоящий парк не может быть просто зеленой зоной - это должно быть место городской активности, притяжения жителей, и он должен быть наполнен пермским смыслом. Так родилась идея установки в будущем сквере памятника. Почему памятник? Мы провели цикл специальных исследований, и оказалось, что монумент является наиболее востребованным воплощением идентификации и сохранения исторической памяти. Следующий вопрос: а памятник кому? Опять же сами жители краевой столицы из более чем трех десятков предложенных кандидатур, известных личностей выбрали Георгия Буркова. В позапрошлом году на конкурсе мы выбрали лучший проект монумента, а в прошлом году «бронзовый» Бурков занял свое место в специально подготовленном для него участке сквера (автором памятника Г. И. Буркову стал известный пермский скульптор Алексей Залазаев. – прим. ред.)… И вот теперь, не скрою, не без удивления узнали, что еще до открытия парка жители уже прозвали его «парком Буркова». Поэтому топоним, как говорится, родился сам собой. Нам оставалось только поддержать эту инициативу…

По словам г-на Зуева, обнародование планов по наименованию парка в честь Георгия Буркова было приурочено ко Дню российского кино. Первыми об этом узнали пермяки, откликнувшиеся на предложение компании посетить небольшой киномарафон в киноцентре «Премьер». 27 и 28 августа там показывали фильмы с участием Георгия Буркова. До конца августа АО «КОРТРОС-Пермь» подготовит все необходимые документы для рассмотрения инициативы на Совете по топонимике при главе г. Перми.

Сейчас монумент скрыт от глаз жителей, в парке ведутся строительные работы. Увидеть его можно со стороны двух блоков ЖК «Гулливер», расположенных по адресам: ул. Революции 48а и 48б. Открытие парка, как и завершение комплексного освоения территории квартала запланировано на вторую половину будущего года.

Фото компании

Справка «КП»

Заслуженный артист РСФСР Георгий Бурков родился в Перми в 1933 году. Вначале семья жила на улице Пушкина, возле пединститута, затем Бурковы переехали в Мотовилиху.

После школы Бурков поступил на юрфак Пермского университета. Он учился и одновременно занимался в вечерней студии при пермском драмтеатре. В конце концов, бросил вуз и поступил в березниковский драмтеатр. Затем несколько лет играл сначала В Кемеровском, потом в Пермском драматическом театре.

В 1965 году Георгия Буркова пригласили в Московский театр им. Станиславского. Работал в МХАТе, «Современнике», театре им. Пушкина. Много снимался в кино. Среди его лучших работ - роли в картинах Василия Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная», Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Гараж», «Ирония судьбы», «Жестокий романс», «О бедном гусаре замолвите слово», Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину».

Георгий Бурков. Скриншот из фильма

Справка: АО «КОРТРОС-Пермь» - пермский проектный офис, входящий в крупную федеральную девелоперскую группу КОРТРОС. Свои проекты холдинг реализует в Москве и МО, Екатеринбурге, Ярославле, Краснодаре, Сочи, Санкт-Петербурге. В Перми компания известна такими объектами, как дом на ул. Куйбышева, 61, элитный жилой комплекс «Астра» с двумя полностью отреставрированными историческими пассажами и комплекс «Квартал на Механошина», в рамках которого компания за собственный счет построила и безвозмездно передала городу детское дошкольное учреждение.