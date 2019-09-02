2019-09-02T16:06:40+03:00
Общество

«Симптомы как у старшего сына, которого не спасли». 9-летний мальчик борется с неизвестной болезнью

Арсению из Прикамья нужен генетический анализ, который семье не по карману
Елена КОНОВА
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Арсений обожает смотреть мультики и рисовать. Фото пресс-службы фонда "Дедморозим"Арсений обожает смотреть мультики и рисовать. Фото пресс-службы фонда "Дедморозим"
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В Пермском крае семья борется за 9-летнего сына Арсения. Все было хорошо, пока мальчику не исполнилось два годика. У него резко начались проблемы в развитии. Арсений все еще умеет бегать и ходить, но вот разговаривать не может. Мальчик все показывает только жестами. Сейчас ребенок учится в коррекционной школе. В школу Арсений ходит только с мамой, с ней же - сидит за партой.

- Дело в том, что старший сын семьи Дубовцевых тоже после двух лет постепенно перестал ходить и разговаривать, - рассказали в пресс-службе фонда "Дедморозим". - Многочисленные поездки по врачам и обследования не помогли установить точный диагноз. Когда мальчику было 8 лет, он умер.

Родители очень переживают, что с Арсением может случиться что-то плохое. Ему нужен генетический анализ – полное экзомное секвенирование. Он поможет точно определить болезнь, и врачи смогут назначить необходимую терапию.

- В семье трое детей - два мальчика и девочка, - рассказали в фонде. - Каждый месяц мама Лариса вместе с Арсением ездит в Пермь на приемы и обследования к врачам. Добираться каждый раз в краевой центр трудно, но жизненно необходимо для мальчика. А папа Арсения работает.

Мальчику нравится смотреть мультфильмы, он любит собирать конструктор и рисовать. Чтобы у Арсения было светлое будущее, ему просто необходим анализ, с помощью которого мальчику поставят точный диагноз. Но он стоит 47 тысяч рублей, такая сумма для его семьи непосильна. Помочь Арсению можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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