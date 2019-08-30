1 сентября в Перми 2019: афиша, программа мероприятий

Разве дождливая погода – повод, чтобы отменить такой долгожданный праздник? 1 сентября в Перми 2019 всех первоклассников и ребят постарше ждут в пермских парках на увлекательные квесты и веселую шоу-программу.

1 сентября в Перми 2019, с 14 до 16 часов, в саду имени Миндовского (улица Мира, 9) школьникам покажут вкусный спектакль «Сладости и радости». Дети сами станут его участниками и в завершении праздника запустят сотни мыльных пузырей. Можно будет даже оказаться внутри самых больших из них. Для посетителей будут работать интерактивные площадки, а также состоится битва роботов. Ребята смогут выиграть билеты в кино и школьные наборы.

С 15 до 16 часов в саду Свердлова (Красная площадь) и с 15 до 17 в парке имени Чехова (улица Репина, 20) для школьников запланирована программа мероприятий 1 сентября в Перми 2019. На празднике выступит дуэт «Клепа и Киса». Вместе с детьми они совершат увлекательные путешествия – будут петь, танцевать, отгадывать загадки и состязаться в соревнованиях. Также в саду Свердлова для ребят подготовят баннер-раскраску и большую меловую доску для написания пожеланий. Всем детям подарят воздушный шар.

А в парке Чехова готовят шоу-спектакль «Сладости и радости», в финале которого дети смогут станцевать с большим надувным бегемотом. Кроме того, афиша мероприятий 1 сентября в Перми 2019 здесь включает мастер-класс для всех желающих по созданию книжной закладки и сыграть в кольцеброс на интерактивной площадке.

В парке «Счастье есть» (улица Маршала Рыбалко, 106) с 16 до 18 часов развернется большая съемочная площадка, на которой режиссер и его ассистент проведут кастинг для ТВ-канала. Для зрителей выступят ученицы школы чирлидинга, шоу-группа «Киндер-сюрприз», цирковой коллектив и другие. На интерактивной площадке ГИБДД «Лаборатория безопасности» расскажут о правилах дорожного движения. Юные гроссмейстеры смогут сыграть на большом шахматном поле. А все желающие оставят свои пожелания на меловой доске ученикам 2020 учебного года.