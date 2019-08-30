Погода на сентябрь 2019 в Перми: месяц будет теплым и сухим

Синоптики ГИС-Центра ПГНИУ рассказали о погоде на сентябрь 2019 в Перми. Как рассказал специалист Андрей Шихов, месяц будет сухим и теплым. Температура воздуха ожидается на 2 градуса выше нормы, а количество осадков - меньше нормы.

- Потепление в Пермском крае произойдет уже на следующей неделе, 3-4 сентября, - сообщил Андрей Шихов. - Самым теплым прогнозируется период с 6 по 10 сентября. Ожидается, что температура воздуха будет выше отметки 20 градусов.

С 10 по 20 сентября в Перми также будет хорошая погода - днем тепло и почти без осадков. Но уже после 20 сентября нас ждет значительное похолодание. И если в прошлом году этот период был аномально теплым, то в этом году точно неизвестно, какая будет погода и порадует ли нас "бабье лето".

- И так как в сентябре прогнозируется преобладание антициклонов, сильные продолжительные дожди - маловероятны, - добавил Андрей Шихов.

В целом, прогноз погоды на сентябрь 2019 в Перми пока радует, но синоптики подчеркивают, что все еще может измениться.