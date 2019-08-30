2019-08-30T12:25:34+03:00
Общество

Погода на сентябрь 2019 в Перми: месяц будет теплым и сухим

Температура воздуха в сентябре 2019 в Перми ожидается выше нормы
Елена КОНОВА
Поделиться:
Погода в сентябре 2019 ожидается хорошейПогода в сентябре 2019 ожидается хорошейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Синоптики ГИС-Центра ПГНИУ рассказали о погоде на сентябрь 2019 в Перми. Как рассказал специалист Андрей Шихов, месяц будет сухим и теплым. Температура воздуха ожидается на 2 градуса выше нормы, а количество осадков - меньше нормы.

- Потепление в Пермском крае произойдет уже на следующей неделе, 3-4 сентября, - сообщил Андрей Шихов. - Самым теплым прогнозируется период с 6 по 10 сентября. Ожидается, что температура воздуха будет выше отметки 20 градусов.

С 10 по 20 сентября в Перми также будет хорошая погода - днем тепло и почти без осадков. Но уже после 20 сентября нас ждет значительное похолодание. И если в прошлом году этот период был аномально теплым, то в этом году точно неизвестно, какая будет погода и порадует ли нас "бабье лето".

- И так как в сентябре прогнозируется преобладание антициклонов, сильные продолжительные дожди - маловероятны, - добавил Андрей Шихов.

В целом, прогноз погоды на сентябрь 2019 в Перми пока радует, но синоптики подчеркивают, что все еще может измениться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Не все то золото, что нефть
Как попасть на зарубежный рынок и кто поможет в этом интересном бизнес-деле? Расскажем об этом на примере Индии, Китая и Узбекистана в совместном проекте Российского экспортного центра (РЭЦ), входящего в группу ВЭБ.РФ, и «Комсомольской правды»
Новости 24
В Перми автобус сбил 47-летнюю женщину
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
Пермские коммерческие потребители задолжали за тепло более 50 млн рублей
В Перми изменится движение автобуса №60
«musicAeterna» прокомментировали скандал вокруг «Дягилевского фестиваля»
Партнерство частных и государственных банков - взаимовыгодно
Житель Кизела сломал престарелой матери челюсть и ключицу
Работники нефтегазовой отрасли отмечают профессиональный праздник
"Это ужас какой-то". В Перми скорбят по погибшему 23-летнему парню, которого искали 10 дней
Пермский музей современного искусства возглавит Наиля Аллахвердиева
В Перми пройдет телефонная линия, посвященная началу учебного года
В Прикамье полиция вывела из леса 78-летнюю пенсионерку
В Пермском крае обнаружили 218 поддельных купюр с начала года
«Ушли на пляж». В Крыму при странных обстоятельствах пропали два брата из Пермского края
«Плакал на весь подъезд и звал маму». Родители закрыли в квартире 5-летнего малыша и ушли на работу
В детском лагере Прикамья подросток изувечил 12-летнего мальчика
В Прикамье на модернизацию 3 библиотек выделят 20 миллионов рублей
«Нас искусала почти вся стая». В Перми на школьника и его сестру набросились бродячие собаки
Разработка гимна Перми обойдется в 919 тысяч рублей
«Ее любимый хозяин умер». Волонтеры ищут дом кошке, которая от горя целыми днями сидит в углу клетки и почти не ест
В Перми на Дне Рождения реки выступят люди реки
На трассе в Прикамье столкнулись два большегруза
В Перми наносят новую дорожную разметку
Жителя Прикамья наказали за содержание наркопритона
В Прикамье осудят сотрудников ЖКХ за травмировние 10-летней девочки
В Перми поиски 23-летнего парня с татуировкой совы закончились трагедией