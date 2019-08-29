«На школьных стадионах в Перми по вечерам должны заниматься все желающие»

Во время прямого эфира на Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM), гостем которого стал председатель Пермской городской Думы Перми Юрий Уткин, радиослушатели поинтересовались: смогут ли горожане по вечерам заниматься на школьных стадионах?

Перед этим Юрий Уткин, рассказывая об итогах пленарного заседания Думы, коснулся и темы безопасности в школах. По его словам, территории всех образовательных учреждений в городе в будущем году собираются обнести ограждениями.

Председатель горДумы Юрий Уткин пообщался с радиослушателями Радио "КП".

- Не превратятся ли школы в неприступные крепости? - высказали в связи с этим на пленарке опасение депутаты.

- А как же быть с обещанием, что горожане смогут по вечерам заниматься спортом на школьных спортплощадках? - позвонил один из радиослушателей. - Как тогда мы сможем попасть на них?

- Этот вопрос поднимался и на пленарном заседании, и после него мне задали его на моей странице в соцсети Фейсбук, поступали такие обращения в адрес депутатского корпуса и раньше, - рассказал Юрий Уткин. - Особенно активно горожане стали обращаться с такими вопросами после того, как в городе появились межшкольные стадионы. С одной стороны, было поручение губернатора о том, чтобы обеспечить доступность школьных спортивных сооружений для всех желающих заниматься спортом. С другой - долгое время было не совсем ясно, как его реализовать на практике. Ведь за школьные спортивные объекты отвечают директора школ. И когда заканчивались занятия, стадионы и спортплощадки попросту закрывались на замок. Были долгие дискуссии о том, кто должен нести ответственность за то, что там будет происходить в вечернее время. Наконец, появилось понимание, что у таких спортивных объектов помимо директора школы должен появиться еще один ответственный. Это может быть, например, представитель территориального общественного самоуправления того или иного микрорайона, который взял бы на себя ответственность за то, чтобы организовать спортивную работу на этом стадионе. Это могут быть тренеры многофункциональных спортивных площадок во дворах, которые у нас появились. Они должны подойти к руководству школы и обо всем договориться. Как это, например, сделали в микрорайоне Новые Ляды. На школьном стадионе, который недавно реставрировали, появился «вечерний» ответственный - один из инициативных местных жителей.

Школьные спорткомплексы не должны пустовать по вечерам.Фото: Василий Вахрин

- Как быть, если не удастся договориться с директором школы? - поинтересовались радиослушатели.

- В департаменте образования Перми разработали специальное положение об использовании школьных спортсооружений, его разослали всем директорам школ, - объяснил Юрий Уткин. - Так что они заинтересованы идти навстречу тем, кто хочет заниматься массовым спортом. Понятно, что мы пока только в начале пути, и многое в системе придется «донастраивать» в ручном режиме. В случае каких-либо затруднений можно обращаться в Пермскую городскую Думу либо в департамент образования города.

Ну, а в перспективе мы должны прийти к тому, - и такую задачу ставит губернатор, - что должно появиться удобное мобильное приложение. Допустим, вы хотите совершать пробежки по вечерам. Нажимаете на карту, выбираете нужный спортобъект, находите ответственного и в режиме онлайн договариваетесь с ним о посещении спортивного объекта. Так должно быть в идеале.