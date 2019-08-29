Инновации в пермском образовании

Начинается новый учебный год. 1 и 2 сентября во всех школах Пермского края пройдут торжественные линейки, а уже на следующий день начнется серьезная учеба.

Современная действительность такова, что с каждым годом к выпускникам, оканчивающим школу и вступающим во взрослую жизнь, предъявляется все больше требований. В этом году, к примеру, при поступлении в некоторые столичные вузы нужно было не только все ЕГЭ сдать на 100 баллов, но и иметь в своем портфолио немало личных достижений. В пермских вузах требования, конечно, не столь жесткие, но конкуренция тоже серьезная.

Как меняются наши школы, чтобы соответствовать веяниям времени и давать ученикам такое образование, с которым они могут в будущем стать конкурентоспособными? Перед началом нового учебного года об этом нам рассказали в Министерстве образования Пермского края.

Учебный год совсем скороФото: Евгения ГУСЕВА

Электронная школа

С 1 сентября в 25 школах Пермского края будут внедряться технологии «Электронной школы». Это образовательный проект, который в 2016 году прошел апробацию в некоторых столичных школах, а к концу 2018 года охватил все школы Москвы. А сейчас инновационный проект, который вошел в сотню главных мировых проектов по итогам саммита в сфере образования HundrED, появится и в школах Прикамья, но под названием «Электронная пермская образовательная система» (ЭПОС.Школа).

В чем его преимущество? Облачная интернет-платформа позволит педагогам упростить подготовку к урокам, одновременно поможет сделать их более эффективными. Также с помощью «ЭПОС.Школа» учитель сможет отправлять учащимся задания и индивидуальные учебные планы, выбирать шкалу оценки деятельности учеников и прикреплять задание в дневник прямой ссылкой на источник в платформе.

Ученики с помощью конструктора «ЭПОС.Школа» смогут проходить тесты и пользоваться электронными учебными пособиями. Для родителей предусмотрена возможность уведомлять учителя об отсутствии ребенка на занятиях, отслеживать весь режим пребывания ученика в школе - на уроке или прогулке, в столовой или кружке. И наверняка большинство мам и пап, получивших эту возможность, будут приятно удивлены и обрадованы.

Новая интернет-платформа, которая в качестве пилотного проекта появится с 1 сентября в 15 школах Перми и 10 школах региона, содержит все необходимые образовательные программы, инструменты для их создания и редактирования. Цифровой конструктор состоит из нескольких блоков: электронный журнал и дневник, библиотека и инфраструктура, которая обеспечивает работу этих двух модулей.

Максим Решетников обозначил, что перед региональным Министерством образования стоит задача ускорить внедрение электронной образовательной системы во все школы края, максимально внедрить ее уже в следующем году и в полной мере использовать заложенные в ней технические возможности. На обновление оборудования в бюджете Прикамья на 2020 год запланировано 288 миллионов рублей. В рамках нацпроекта предусмотрена поддержка региона в размере 332 миллиона рублей на последующие два года. На эту сумму край сможет поставить компьютерное оборудование еще в 120 школ и 35 профессиональных образовательных организаций.

Проверены и безопасны…

Ежегодно в Прикамье проходят плановые проверки учебных учреждений. Делается это исключительно для того, чтобы все дети учились в безопасных и комфортных условиях. Официальный старт приемочной кампании по подготовке школ к новому 2019/2020 учебному году был дан еще в середине июля.

В районные межведомственные комиссии входили специалисты департамента образования, МЧС, МВД, Росгвардии и федеральной службы безопасности. Специалисты проверили состояние систем пожарной и антитеррористической безопасности, наличие и исправность систем оповещения, тревожной сигнализации, оборудование путей эвакуации. Также проверили оснащенность пищеблоков, состояние систем канализации, водоснабжения, отопления, электроснабжения и доступность школ для маломобильных групп граждан.

На подготовку к новому учебному году из краевого бюджета было направлено свыше 1,5 миллиардов рублей. Половину средств потратили на ремонты. Помимо этого, были приведены в нормативное состояние инженерные системы, закуплена мебель, проведены противопожарные и антитеррористические мероприятия.

…а также современны

Кстати, за последние месяцы в регионе провели серьезную работу по реконструкции школ. К примеру, 1 сентября свои двери распахнет для учеников обновленная школа №13 в Соликамске. Здесь была проведена реконструкция основного корпуса и сделан пристрой, который поможет увеличить проектную мощность учебного учреждения.

В новом крыле разместили пищеблок, отвечающий всем современным требованиям, и четыре дополнительных учебных класса. А рядом - детская и спортивная площадки и новый межшкольный стадион с искусственным покрытием. Важно, что теперь все дети, посещающие эту школу, смогут учиться в одну смену.

Что касается школ краевой столицы, то в микрорайоне Вышка-2 после проведенной реконструкции здания начнется учебный процесс в школе №30. Новое здание рассчитано на 800 ученических мест. В школе дизайна «Точка» был проведен капитальный ремонт кровли и фасада.

На капитальный ремонт закрылась школа №127. Планируется, что отремонтированное здание примет учащихся 1 сентября следующего года. В ближайших планах - реконструкция школы №22, возведение новых зданий школы по улице Юнг Прикамья, корпусов гимназий №3 и №17, школы №93, а также реконструкция переданного в муниципальную собственность объекта по улице Целинная, 15, для размещения общеобразовательного учреждения.

Ежегодно в Прикамье проходят плановые проверки учебных учрежденийФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не только ремонт, но и строительство

Важной задачей краевых властей остается не только ремонт существующих школ, но и строительство новых объектов. К примеру, в 2019 - 2021 годах в Пермском крае будет построено 25 новых школ. Часть из них введут в эксплуатацию уже в этом году.

Возможности учиться в родном поселке, а не ездить в соседний, ребятишки из поселка Щучье Озеро ждали два с лишним года. Зато сейчас постигать знания они смогут в новом современном корпусе. Типовой проект школы во время строительства претерпел изменения, и теперь в школьном здании предусмотрено не только проведение уроков, но и занятия дополнительным образованием. При строительстве новой школы в Щучьем Озере учитывались не только особенности местности, но пожелания местных жителей.

Еще одна школа, которая откроется для учеников в День знаний, - это школа №1 в Красновишерске. Прежнее здание было демонтировано по причине аварийности. Новая школа позволит обучаться сразу 675 детишкам, причем в одну смену. В новом корпусе есть современный пищеблок, два спортивных зала, в одном из которых можно проводить соревнования районного масштаба. А также современный актовый зал и кабинеты для проведения уроков по естественным наукам. Важно, что в школе созданы все условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

В январе 2020 года сесть за парты смогут и маленькие лысьвенцы. Строительство новой школы в Лысьве включено в Адресную инвестиционную программу Пермского края. Это будет трехэтажное здание с тремя спортзалами. Среди учебных кабинетов появятся два кабинета физики и биологии, а также кабинет химии с лаборантскими и кабинеты технологии, где мальчики научатся обрабатывать металл и дерево, а девочки - шить и готовить. Плюс кабинеты робототехники, ОБЖ и английского языка с мобильным лингафонным комплексом. Новое здание школы будет соединено с действующим переходом, и дети смогут передвигаться из корпуса в корпус, не выходя на улицу.

Также идет строительство нового корпуса школы в Кочево на 400 мест. В двухэтажном пристрое разместятся 23 учебных кабинета, спортивный зал, столовая с пищеблоком, библиотека. Как рассказал директор школы Анатолий Васькин, в общей сложности Кочевскую школу посещает 780 учеников. Из них 250 ребят привозят из 17 соседних населенных пунктов. Учебный процесс сейчас выстроен в две смены, но после увеличения своей площади образовательное учреждение сможет перейти на обучение в одну смену.

- Планируется, что в новом пристрое разместятся учащиеся 5 - 11 классов, а в существующем здании школы будут обучаться 1 - 6 классы, - пояснил Анатолий Васькин. - Также собираемся организовать подвоз учащихся 5 - 9 классов Акиловского и Усть-Силайского филиалов. Это еще 50 -70 школьников. Таким образом, потребность территории в школьных местах будет полностью удовлетворена.

В новом корпусе также предусмотрены лифт для маломобильных групп населения, что повысит доступность второго этажа для детей на инвалидных колясках, и современный пищеблок, производственные мощности которого позволят обеспечить качественным питанием не только учащихся Кочевской школы, но и детей из других образовательных учреждений.

Что подарят первоклассникам?

1 сентября в школы Перми и Пермского края впервые сядут за парты 37 500 ребятишек. Доброй традицией стало дарить всем первоклассникам в День знаний книгу. В этом году подарком станет уникальная книжка «Азбука живой природы». Необычность ее в том, что на страницах книги есть специальный QR-код, который можно распознать с помощью мобильного телефона, дающий возможность вживую услышать звуки живой природы.

КСТАТИ

Перечень пилотных школ для апробации «Электронной пермской образовательной системы» (ЭПОС.Школа).

Школа №116, Пермь

Гимназия №4, Пермь

Гимназия №33, Пермь

Школа №6, Пермь

Гимназия №7, Пермь

Школа №30, Пермь

Школа №135, Пермь

Техношкола, Пермь

Лицей №4 Пермь

Школа «Мастерград», Пермь

Школа бизнеса и предпринимательства, Пермь

Лицей №2, Пермь

Гимназия №17, Пермь

Школа №146, Пермь

Лицей №10, Пермь

Лицей №1, Березники

Школа №6, Лысьва

Кадетская школа Чернушинского района

Большесосновская школа

Гамовская школа Пермского района

Школа №2, Верещагино

Школа №1, Горнозаводск

Гимназия, Нытва

Школа №2, Барда

Гимназия, Чайковский