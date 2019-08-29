2019-08-29T13:13:11+03:00
Общество

«Пошли к врачу из-за помутнения зрачка». В клинике 2-летней девочке поставили страшный диагноз

Семье малышки из Перми необходимо собрать средства на лечение
Елена КОНОВА
Поделиться:
2-летняя Арина. Фото пресс-службы "Берегиня"2-летняя Арина. Фото пресс-службы "Берегиня"
Изменить размер текста:

Беда приходит неожиданно. Так случилось и в семье 2-летней Арины из Перми. Несколько месяцев назад мама девочки увидела у своей дочки помутнение зрачка в левом глазу.

- Они обратились к специалистам, - рассказали в фонде «Берегиня». - Арина прошла обследование, где выяснилось, что у малышки ретинобластома. Девочка с мамой сразу уехали в Москву в клинику имени Блохина на еще одно обследование. К сожалению, диагноз подтвердился.

С 31 июля Арине провели уже два курса химеотерапии. А впереди еще целых три курса, которые начались с 21 августа. Из-за того, что лечение проходило на дому, мама Арины сняла квартиру недалеко от клиники. Сейчас им также приходится платить за аренду по три тысячи рублей в сутки.

- Чтобы Арина смогла пройти курсы химеотерапии, надо было собрать 126 тысяч рублей, в эту сумму уже включили деньги на аренду, - рассказали в фонде «Берегиня». - Сейчас собрано 54 тысячи рублей, осталось еще 71 тысяча.

Если вы хотите помочь Арине, на сайте фонда есть инструкция, как можно перевести семье малышки посильную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Нет иммунитета, у нас каждый день на счету»: Молодая семья из Петербурга пытается спасти 8-месячного сына
Любая болезнь для Артема Кобзарева может стать смертельной, поэтому ему срочно нужна пересадка костного мозга. На лечение требуется почти 20 миллионов рублей
Новости 24
Стало известно о судьбе пропавшей в Прикамье девушки-бармена
"Возьмите монетку на проезд": на остановках появились объявления в память об умершей девочке
ПЗСП меняет подход к проектированию и отделке своих домов
Группа «#2Маши» выступит на открытии международного марафона
В Перми задержали фальшивомонетчика
«Для вас мест нет». В Перми девочку не приняли в школу из-за отсутствия регистрации
В Перми автомобиль насмерть сбил 60-летнюю женщину
В интернете появилась карта видеокамер на дорогах Прикамья
«Люди, они ведь живые!». В Перми волонтеры спасают котенка, который стал жертвой живодеров
В Перми прохожие спасли женщину на Коммунальном мосту
В Перми машина перелетела через ограждения тротуара и вылетела в кювет
Следователи проводят проверку по факту оставления младенца в беби-боксе в Перми
Россельхозбанк первым подписал соглашение с Минсельхозом РФ о реализации программы повышения конкурентоспособности
Губернатор Прикамья поручил чиновникам усилить работу с социальными сетями
В Прикамье парень запер девушку в доме и угрожал поджечь
«Дочка, мама упала». Зоя Бербер передала дочери «Привет» со съемочной площадки