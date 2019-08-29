«Пошли к врачу из-за помутнения зрачка». В клинике 2-летней девочке поставили страшный диагноз

Беда приходит неожиданно. Так случилось и в семье 2-летней Арины из Перми. Несколько месяцев назад мама девочки увидела у своей дочки помутнение зрачка в левом глазу.

- Они обратились к специалистам, - рассказали в фонде «Берегиня». - Арина прошла обследование, где выяснилось, что у малышки ретинобластома. Девочка с мамой сразу уехали в Москву в клинику имени Блохина на еще одно обследование. К сожалению, диагноз подтвердился.

С 31 июля Арине провели уже два курса химеотерапии. А впереди еще целых три курса, которые начались с 21 августа. Из-за того, что лечение проходило на дому, мама Арины сняла квартиру недалеко от клиники. Сейчас им также приходится платить за аренду по три тысячи рублей в сутки.

- Чтобы Арина смогла пройти курсы химеотерапии, надо было собрать 126 тысяч рублей, в эту сумму уже включили деньги на аренду, - рассказали в фонде «Берегиня». - Сейчас собрано 54 тысячи рублей, осталось еще 71 тысяча.

Если вы хотите помочь Арине, на сайте фонда есть инструкция, как можно перевести семье малышки посильную сумму.