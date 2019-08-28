К началу учебного года в Перми готовы: что нового?

Более полусотни вопросов рассмотрели пермские депутаты на августовском заседании Пермской городской Думы. Состоялось оно накануне начала учебного сезона в школах. И не случайно многие вопросы были посвящены проблемам образования, перспективам возведения школ и садиков, поддержке многодетных семей.

Под знаком безопасности

- Все 124 образовательных учреждения в Перми к началу учебного года готовы, - сообщила депутатам заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева. - Они все прошли проверку межведомственной комиссии.

Школы Перми к учебному году готовы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Людмила Гаджиева перечислила приоритетные направления в сфере образования. Усилия, по ее словам, будут направлены, например, на повышение качества, на цифровизацию образовательного процесса, на выстраивание контактов с производственными предприятиями для ознакомления школьников с различными профессиями.

Одним из приоритетных направлений в грядущем учебном году станет повышение безопасности в школах.- У нас есть, чем гордиться, - отметила она. – К примеру, в прошлом году 26 пермских учеников стали победителями Всероссийских Олимпиад. Свыше 70 процентов школьников уже имеют электронные портфолио. На обновление содержания и методики работы с детьми, на модернизацию инфраструктуры системы дополнительного образования в рамках национального проекта «Образование», утвержденного Президентом Владимиром Путиным выделено почти 50 миллионов рублей из бюджета Пермского края и почти 24 миллиона из бюджета Российской Федерации. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, к 2024 году должна достигнуть 80 процентов. В соответствии с нацпроектом нам предстоит повысить конкурентоспособность нашего образования и создать качественные условия для современного образования. В следующем году, например, все школы перейдут на электронные дневники. С 1 сентября школьными карточками можно будет пользоваться в качестве льготных проездных, а с 1 января будущего года их можно будет использовать как «электронные кошельки» при оплате проезда в автобусах и трамваях.

На безопасность в школах будут обращать самое серьезное внимание.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы уже ограничили периметрами с домофонами все пермские садики, в следующем году предстоит также обеспечить подобную охрану территорий всех школ, - сообщила Людмила Гаджиева. – Кроме того, они будут оснащаться надежными системами видеонаблюдения.

- Не приведет ли это к увеличению расходов на содержание школ? – поинтересовались депутаты.

- Мы пойдем по пути создания своеобразных «кластеров безопасности», когда лицензированные охранные предприятия берут на обслуживание сразу несколько школ, это позволяет увеличивать качество охранных услуг без дополнительных затрат, - сообщила представитель администрации. – Подобный пилотный проект опробован в микрорайонах Пролетарский и Железнодорожный. Он доказал свою эффективность. К примеру, время подъезда группы быстрого реагирования сократилось до 8 минут. Появилась возможность оснастить школы системой видеоиндетификации. В следующем году в такой «кластер безопасности» объединятся 18 образовательных учреждений в Индустриальном районе.

Территории всех школ обнесут ограждениями.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Современное оснащение для школ

Депутаты положительно оценили нацеленность исполнительной власти Перми на реализацию задач национального проекта по образованию и предложили активизировать работу в этом направлении.

- Надо подумать о современном оснащении пермских школ, - предложила председатель комитета Пермской городской Думы по местному самоуправлению и регламенту Наталья Рослякова. – По уровню технической оснащенности образовательных учреждений Пермский край занимает лишь 45 строчку в рейтинге регионов, надо улучшать ситуацию.

- Скоро мы будем принимать бюджет Перми на предстоящие три года, и самое время предусмотреть в нем потребности пермских школ, тщательно подумать по каждой из них, за счет чего можно было бы улучшить условия образовательного процесса, - предложил первый заместитель председателя городской Думы Дмитрий Малютин. - Иногда необходимость таких улучшений давно назрела, и речь не идет о каких-то больших затратах.

- Я поддерживаю это предложение, - отметил глава Перми Дмитрий Самойлов. – Кроме того, если нужно, давайте организуем «вторую волну» по приведению школ в нормативное состояние. В последний раз мы такую работу проводили в 2015 году, и очевидно к ней стоит вернуться.

В автобусах и трамваях можно будет расплачиваться с помощью школьной карточки.

Про объединение образовательных учреждений

Много вопросов на заседании городской думы было задано по поводу происходящего и запланированного объединения школ и детских садов.

В ответ на прозвучавшую критику заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева пообещала, что все объединительные процессы будут происходить при постоянном диалоге с представителями родителей учеников и воспитанников детсадов.

Депутат Ирина Горбунова подчеркнула, что главной целью таких объединений должно быть именно повышение качества образования, а не экономия бюджетных средства.

- Логика предпринимаемых действий должна быть именно такая, - отметила она. - Если, допустим, рядом находятся статусная школа и учебное заведение, которому, мягко говоря, «есть куда расти», тогда объединение может быть оправдано - в том случае, если в слабой школе удастся повысить качество образования. Но все должно происходить гласно и открыто.

Представители администрации пообещали в ближайшее время провести «круглый стол» на тему объединения образовательных учреждений.

В Перми «добавили» денег на Новый год, баскетбол, расселение ветхого жилья и субсидии многодетным

Городской бюджет требует текущего уточнения и перераспределения расходов так, чтобы средства использовались наиболее эффективно.

На пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты утвердили перераспределение сэкономленных средств. На что, в первую очередь, будут направлены высвободившиеся бюджетные деньги?

- Развитие нашего города - это основное направление, на которое мы должны направить дополнительные средства, - подчеркнул председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. - Предложенный администрацией проект изменений бюджета вызвал неоднозначную реакцию у депутатов. Например, много вопросов возникло по субсидии баскетбольному клубу «Парма». Однако если мы хотим создать условия для развития спорта, продвигать здоровый образ жизни, то обязаны сохранить культурные традиции города, в том числе и баскетбол. Также в Перми реализуются национальные проекты, и на них также выделяются дополнительные средства. Бюджет города достаточно амбициозный, и все средства должны использоваться с максимальным эффектом.

Ветхим домам в Перми объявили войну.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Средства будут направлены на расселение аварийного жилья – дополнительно около 15 миллионов рублей. На текущие муниципальные услуги и работы, благоустройство города и строительство трех дорожных объектов в 2020 году – 54 миллиона рублей. Из бюджета будет выделено 35 миллиона рублей на подготовку к празднованию Нового года. Депутатский корпус поддержал увеличение субсидии баскетбольному клубу «Парма» – клуб получит около 20 миллионов рублей. Также выделены деньги на единовременную денежную выплату многодетным семьям взамен предоставления земельного участка в объеме 5,8 миллиона рублей.

- Вызывает удовлетворение увеличение числа инвестиционных проектов, которые будут профинансированы за счет экономии средств, ведь они направлены на развитие города, - отметил депутат Владимир Молоковских. – Правильно были выделены средства и на организацию празднования Нового года не только в центре, но и в других районах города. Думаю, это понравится горожанам и повысит имидж Перми.

Земельный участок для многодетных в Перми оценили в 250 тысяч

В Перми определились с суммой выплат тем многодетным семьям, которые пожелают взять деньги взамен обещанного им земельного участка для строительства жилья. Размер компенсации утвердили депутаты Пермской городской Думы. Она будет составлять 250 тысяч рублей.

Тут бы нам всем вместе поселиться!

- Этот вопрос давно назрел, - отметил заместитель председателя Думы Алексей Грибанов. - В миллионном мегаполисе очень мало свободных земельных участков, тем более, расположенных компактно в одном месте. Мы не в состоянии обеспечить землей всех желающих. А теперь предоставляем им право выбора – взять взамен земли целевую компенсацию для того, чтобы можно было самостоятельно приобрести земельный участок. Правда, на «круглом столе» по этому поводу представители сообщества многодетных семей предложили расширить варианты, как можно распорядиться этими средствами. Например, позволить их использовать для погашения процентов по ипотеке. Обратимся с этим вопросом в краевое правительство.

Сейчас на учете на получение земельных участков стоит 6 тысяч 586 семей. В Перми удалось наделить участками пока лишь 1 тысячу 200 семей. Землю многодетные семьи могли бы найти и купить сами - в городе или пригороде. Но до сих пор такой возможности у них не было. Теперь решено предоставить им такое право - взять взамен земельного участка целевые деньги на его приобретение. Такая возможность была ранее прописана в краевом законодательстве, в котором предлагалось муниципалитетам определить механизм выделения и размер подобных субсидий.

- Заявку на получение денег взамен земли можно будет подать уже с 1 сентября. Размер компенсации определили эксперты Пермской торгово-промышленной палаты с учетом практики других регионов. - сообщила Людмила Гаджиева

Власти предлагают родителям выбор: либо дождаться своей очереди, либо получить деньги и приобрести земельный участок в Перми или за пределами города самостоятельно. В этом году планируют выдать деньги 20 семьям, на что в бюджет заложено 5,8 миллиона рублей. На будущий год финансирование увеличат до 50 миллионов.

- Звучали предложения увеличить размер субсидии, - отметил депутат Алексей Грибанов. – Но надо исходить из разумных соображений.

Для сравнения: в Свердловской области многодетным выплачивают 200 тысяч рублей, в Челябинской - 251 тысячу, в Вологодской - 223 тысячи, в Санкт-Петербурге и Калининграде - по 300 тысяч рублей. В других регионах таких выплат нет.

Что нам стоит дом построить.Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока выплаты будут иметь целевой характер: на эти деньги можно будет приобрести только земельный участок.

- Мы обратимся к краевым законодателям с просьбой прописать в региональном законодательстве возможность использовать такие субсидии на другие варианты улучшения жилищных условий, а не только для приобретения земли, - пообещала Людмила Гаджиева.

Как обеспечить шаговую доступность садиков и школ в быстрорастущих микрорайонах?

На заседании Пермской городской Думы во время обсуждения подготовки школ к учебному сезону речь зашла и о загруженности пермских школ. И не только школ, но и садиков.

А куда мы пойдем в садик?Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Особенно остро стоит проблема их переполненности в тех микрорайонах, где возводятся многоэтажные жилые здания и комплексы. В них заселяются новоселы, которые вынуждены отвозить по утрам своих детей в другие районы, из-за чего возникают дорожные пробки.

Вместе с тем, как, например, отметил депутат Илья Лисняк, сейчас ставится задача о переводе школ на работу в одну смену.

- Действительно, у нас сейчас только 27 процентов школ в Перми имеют возможность работать в одну смену, - сообщила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева. - Поэтому мы и дальше будем строить новые школы и садики и реконструировать существующие. Например, только за счет капитального ремонта школы №30 в микрорайоне Вышка нам удалось создать дополнительно 800 мест для учеников.

Как напомнил глава города Дмитрий Самойлов, в последние годы в Перми появились 2 новые школы, 10 были капитально отремонтированы и еще 2 строятся.

- За пять лет в городе должно появиться не менее 5 новых школ, - отметил он.

Но вот проблему переполненности садиков и школ в быстрорастущих микрорайонах это не решит.

- Мы должны обеспечить принцип шаговой доступности объектов социнфраструктуры, - подчеркнул первый заместитель председателя Думы Дмитрий Малютин. – Для этого-то нами и были приняты изменения в Правила землепользования и застройки Перми. Смысл состоит в том, чтобы ограничить высотность и плотность застройки там, где таких объектов не хватает. И снимать эти ограничения в том случае, если застройщик согласится построить сам или профинансировать строительство необходимых социальных объектов – садиков и школ. И заключит с муниципалитетом соответствующее соглашение.

В спальных районах не хватает садиков и школ.

Проект таких изменений активно обсуждался накануне пленарного заседания.

- Вопрос изменения Правил землепользования и застройки был одним из ключевых на августовском пленарном заседании, - отметил Дмитрий Малютин. - Он обсуждался на профильных комитетах с участием представителей строительной отрасли. Нам удалось достигнуть разумного компромисса: застройщики, желающие превысить установленные параметры строительства, должны будут обеспечить новостройки социальной инфраструктурой за свой счет. Территории будут развиваться, объемы строительства расти, а жители города обеспечены достойными условиями проживания.

Прежде, чем утвердить изменения Правил замлепользования и застройки, пермские депутаты интересовались на комитетах, какой социальный эффект они будут иметь, какой толчок смогут дать для развития города. Они также предложили прописать прозрачные и понятные механизмы заключения соглашений застройщиков и муниципалитета о строительстве объектов социнфраструктуры.

Заместитель главы администрации Перми Ольга Немирова пообещала, что до конца года будет разработан отдельный нормативно-правовой акт, в котором будет определен порядок участия застройщиков в возведении социальных объектов. И что в разработке документа примут участия представители строительных компаний и депутаты городской думы.

В тесноте да не в обиде.Фото: Олег УКЛАДОВ

В итоге депутаты утвердили предложенные изменения.

- Мы вводим понятие подзон, они будут регулировать плотность и высотность в Перми, - прокомментировал приятое решение депутат Михаил Черепанов. - Это необходимо, чтобы уравновесить плотность застройки в нашем городе, где разница между удаленными районами и центральными колоссальна. Мы постепенно приходим к единым правилам и пониманию того, к чему придет Пермь в будущем.