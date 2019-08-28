2019-08-28T07:53:05+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Сотрудники пермского «УРАЛХИМа» помогли собраться в школу нуждающимся детям

Акция проходит каждый год
Поделиться:
Фото компанииФото компании
Изменить размер текста:

Более сотни единиц канцелярских товаров собрали работники филиалов «ПМУ» и «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Перми в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Ее традиционно проводят Пермский краевой фонд социальной поддержки населения и Министерство социального развития Пермского края.

Накануне нового учебного года молодые активисты предприятия объявили сбор канцелярских принадлежностей для многодетных и малоимущих семей Пермского края. Пункт сбора располагался прямо на заводе. Работники филиала «ПМУ» приносили туда тетради, пеналы, альбомы для рисования, карандаши и другие необходимые для учёбы принадлежности.

Нина Самосушева, инженер-технолог цеха по производству карбамида филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Мы всем цехом приняли участие в этой акции и помогли семьям подготовить детей к школе. Коллеги всегда с энтузиазмом участвуют в таких инициативах. Каждый сдает столько денег, сколько считает нужным, а потом мы оптом закупаем необходимые принадлежности. Дети – это наше будущее. И важно, чтобы они знали, что в мире есть добро и люди, готовые прийти на помощь в трудную минуту.

В преддверии Дня знаний молодые активисты пермского «УРАЛХИМа» вручили собранные наборы канцелярских принадлежностей детям из многодетных и малоимущих семей Перми. Часть подарков представители Пермского краевого фонда социальной поддержки населения передадут семьям, проживающим в Пермском крае.

Фото компании

Фото компании

Татьяна Нефедова, начальник отдела срочной социальной помощи ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»:

- Второй год сотрудники пермского «УРАЛХИМа» присоединяются к нашей благотворительной акции. Благодаря их помощи нам удалось подготовить к школе детей, проживающих в Перми, Оханском, Уинском районах и Коми-Пермяцком автономном округе. Мы очень благодарны работникам, которые не остались равнодушны!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"У Степы мало время". Катерина Шпица просит спасти еще неродившегося малыша подруги
Пополнить карту «Все включено» от АКБ «ФОРА-БАНК» можно со счета в Сбербанке
В Перми пройдет фестиваль дворов «РябинаFest»
«Наш папа стал ангелом». «Мама года-2018» из Перми потеряла мужа
Испытания ПД-14 на крыле самолета МС-21 запланированы на 2020 год
Пермяк убил родного брата, а тело хотел сбросить в Каму
«Ты всегда будешь в наших сердцах». В Прикамье скорбят по погибшему мотоциклисту
В Перми легковушка сбила двух молодых людей
Юные инспектора движения из Прикамья заняли 2 место на слете ЮИД в Казахстане
«Горела одежда и мебель». В Перми на пожаре погиб мужчина
МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается гроза и сильный ветер
В Прикамье заключенным не выдавали одежду и предметы гигиены
«Роскосмос» планирует запустить в Прикамье производство экологичных двигателей
В Прикамье при столкновении четырех машин пострадали два человека
В Перми откроется еще один кинотеатр
«Мы вам поможем». Родителей малышки, оставленной в пермском бэби-боксе, просят вернуться за ней
В Перми появятся более 2 тысяч молодых деревьев