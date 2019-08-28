Сотрудники пермского «УРАЛХИМа» помогли собраться в школу нуждающимся детям

Более сотни единиц канцелярских товаров собрали работники филиалов «ПМУ» и «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Перми в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Ее традиционно проводят Пермский краевой фонд социальной поддержки населения и Министерство социального развития Пермского края.

Накануне нового учебного года молодые активисты предприятия объявили сбор канцелярских принадлежностей для многодетных и малоимущих семей Пермского края. Пункт сбора располагался прямо на заводе. Работники филиала «ПМУ» приносили туда тетради, пеналы, альбомы для рисования, карандаши и другие необходимые для учёбы принадлежности.

Нина Самосушева, инженер-технолог цеха по производству карбамида филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Мы всем цехом приняли участие в этой акции и помогли семьям подготовить детей к школе. Коллеги всегда с энтузиазмом участвуют в таких инициативах. Каждый сдает столько денег, сколько считает нужным, а потом мы оптом закупаем необходимые принадлежности. Дети – это наше будущее. И важно, чтобы они знали, что в мире есть добро и люди, готовые прийти на помощь в трудную минуту.

В преддверии Дня знаний молодые активисты пермского «УРАЛХИМа» вручили собранные наборы канцелярских принадлежностей детям из многодетных и малоимущих семей Перми. Часть подарков представители Пермского краевого фонда социальной поддержки населения передадут семьям, проживающим в Пермском крае.

Фото компании

Татьяна Нефедова, начальник отдела срочной социальной помощи ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»:

- Второй год сотрудники пермского «УРАЛХИМа» присоединяются к нашей благотворительной акции. Благодаря их помощи нам удалось подготовить к школе детей, проживающих в Перми, Оханском, Уинском районах и Коми-Пермяцком автономном округе. Мы очень благодарны работникам, которые не остались равнодушны!