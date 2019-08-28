2019-08-28T15:03:07+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

В школах Перми устанавливают контейнеры для сбора батареек

Опасные отходы впоследствии будут отправлять на перерабатывающий завод
Екатерина ГАСПЕР
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Одна захороненная батарейка отравляет 20 квадратных метровОдна захороненная батарейка отравляет 20 квадратных метровФото: Екатерина ГАСПЕР
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Министерство образования и науки Пермского края, региональный оператор ПКГУП «Теплоэнерго» и экологический благотворительный фонд «Обитаемый Урал» заключили соглашение на вывоз батареек из школ Прикамья. Суть его в том, что в классах будут установлены специальные контейнеры, в которые школьникам предлагается приносить из дома использованные батарейки. В дальнейшем их будут отправлять на перерабатывающий завод.

Процесс доставки батареек к месту их переработки на бесплатной основе взял на себя региональный оператор «Теплоэнерго». Сейчас идет подготовка к новому учебному году и вместе с ним к старту проекта. Закупаются контейнеры, ведется их установка в школах.

- Заключенное соглашение – это важный шаг к раздельному сбору отходов, - отмечает главный эколог ПКГУП «Теплоэнерго» Юлия Скопец. – На сегодня батарейки не относятся к твердым коммунальным отходам, и их достаточно сложно отсортировать из общего объема мусора.

Уже несколько десятков батареек сдали Фото: Екатерина ГАСПЕР

Уже несколько десятков батареек сдалиФото: Екатерина ГАСПЕР

Сейчас рассматриваются поправки к федеральному закону, чтобы включить батарейки, люминесцентные лампы, медицинские отходы в список опасных твердых коммунальных отходов. Это упростит процесс их сортировки на начальном этапе и впоследствии отправки на переработку. Инициатива была озвучена пермским экологическим благотворительным фондом «Обитаемый Урал» на форуме «Чистая страна» в Челябинске.

- Батарейки можно переработать на 94%, в то время как одна захороненная батарейка отравляет 20 квадратных метров, 5 деревьев, - поясняет руководитель фонда «Обитаемый Урал» Вячеслав Марков. – Сданные в контейнеры батарейки отправляются на перерабатывающий завод в Челябинске. Эта акция учит детей любить природу и правильно относиться к отходам, к их сортировке.

Для школ был разработан специальный вариант контейнеров. Они изготовлены из металлизированного непромокаемого материала. Один пакет выдерживает 6 килограммов батареек.

На сегодня участие в проекте принимают 60 - почти половина от общего количества - школ Перми. Контейнеры устанавливают в начальных классах. Учеников постарше вовлекают в практические занятия, чтобы они могли не только слушать теорию, но и участвовать в процессе.

Одними из первых контейнеры появились в пермской школе №100. Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы Лина Дюняшева, с детьми проводятся уроки на тему экологической безопасности, учителя работают по самостоятельно подобранным материалам, также этой теме посвящается время на уроках биологии.

На данный момент проект реализуется на территории Перми, по итогам первого квартала нового учебного года будет применяться и на других территориях Прикамья.

Принять участие могут все школы, для этого нужно подать заявку в департамент образования Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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