Онлайн-трансляция с круглого стола о доступности жилья и ситуации на рынке ипотечного кредитования в Перми

Сегодня в пермском офисе «Комсомольской правды» проходит круглый стол по теме «Доступность жилья и ситуация на рынке ипотечного кредитования в Перми и России в первом полугодии 2019 года. Итоги и прогнозы».

Эксперты постараются ответить на вопросы: Почему снизилась выдача ипотечных кредитов? Какое влияние на ипотечный рынок оказали кредитные ставки? И как на рынок повлиял переход на систему эскроу-счетов? Возможно ли в ближайшее время ожидание роста спроса на ипотеку и, как следствие, заметных движений в строительной отрасли Прикамья?

Участники круглого стола:

Константин Георгиевич Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк.

Марина Александровна Коноплева, исполнительный директор компании «Талан» в Перми.

Тарасова Варвара Сергеевна, директор компании «Этажи» в Перми.

Смотрите нашу онлайн-трансляцию с круглого стола.