Онлайн-трансляция с круглого стола о доступности жилья и ситуации на рынке ипотечного кредитования в Перми
Доступность жилья и ситуация на рынке ипотечного кредитования в Перми.Multistreaming with https://restream.io/
Сегодня в пермском офисе «Комсомольской правды» проходит круглый стол по теме «Доступность жилья и ситуация на рынке ипотечного кредитования в Перми и России в первом полугодии 2019 года. Итоги и прогнозы».
Эксперты постараются ответить на вопросы: Почему снизилась выдача ипотечных кредитов? Какое влияние на ипотечный рынок оказали кредитные ставки? И как на рынок повлиял переход на систему эскроу-счетов? Возможно ли в ближайшее время ожидание роста спроса на ипотеку и, как следствие, заметных движений в строительной отрасли Прикамья?
Участники круглого стола:
Константин Георгиевич Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк.
Марина Александровна Коноплева, исполнительный директор компании «Талан» в Перми.
Тарасова Варвара Сергеевна, директор компании «Этажи» в Перми.
Смотрите нашу онлайн-трансляцию с круглого стола.
ИСТОЧНИК KP.RU