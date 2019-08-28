Как ветеринары наживаются на лжеболячках наших питомцев

Хвостатые любимцы есть почти в каждой семье. И когда они болеют, мы сходим с ума от переживаний. Животное скулит, смотрит на тебя тоскливыми глазами, но объяснить, почему ему больно, не может.

Бросая все дела, мы бежим в ветеринарную клинику и готовы выложить любые деньги за лечение.

«Комсомолка» поговорила с ветеринарами, которые рассказали, как недобросовестные «айболиты» обманывают клиентов, ставят несуществующие диагнозы и наживаются на лжеболячках наших питомцев.

Назначают операцию, хотя животное не спасти

Работа у ветеринаров сложная, но и зарплата, как правило, неплохая. В клинике такие специалисты получают 25 тысяч рублей и выше. Те, кто делают животным операции, могут заработать до 70 тысяч в месяц. Оклад зависит от количества клиентов, а мохнатых и хвостатых пациентов всегда хватает.

К сожалению, и среди ветеринаров встречаются мошенники. Например, некоторые «айболиты» могут назначить дорогостоящую операцию для кота или собаки, заранее зная, что животное ее не переживет.

Даже хомячок может сильно заболетьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Был случай: кот выпал из окна, травмированы внутренние органы, кровотечение, состояние крайне тяжелое, - рассказывает специалист на условиях анонимности. - Есть все показания для эвтаназии, поскольку травмы несовместимы с жизнью. Но ветеринар настаивает на операции: мол, шансы есть. Хозяин кота, разумеется, готов на все, лишь бы кота спасли. И оплачивает счет на кругленькую сумму.

Животное умирает на операционном столе, но ветклиника забирает деньги себе, ведь лечение было проведено. Цены зависят от конкретного случая, но в среднем операция будет стоить от 10 тысяч рублей.

Страшно, когда не понимаешь, что болит у зверькаФото: Алексей БУЛАТОВ

«Бесплатный осмотр - дорогой»

Часто в ветеринарных клиниках предоставляют услугу под названием «бесплатный осмотр». Якобы для знакомства с клиникой. Но, конечно, он не бесплатный. Да, вы записываетесь, берете питомца, приходите на прием…

- У вас уши грязные, надо почистить, - говорит ветеринар и начинает манипуляции.

Ушки, наконец, почищены. Но вдруг там есть ушные клещи? Врач уверен, что такое возможно, и назначает дополнительный анализ. Он показывает, что все в порядке.

- С вас 1000 рублей, - говорят в конце «бесплатного приема». Так что надо всегда уточнять, что входит в этот первичный осмотр, и сразу спрашивать у ветеринара, во сколько он вам обойдется.

Для нас животные - те же детиФото: Алексей БУЛАТОВ

«Таблетки лучше купить у нас»

Еще один развод - лекарства, которые назначил ветеринар, вам предлагают купить прямо в клинике. Допустим, ваша любимая собака заболела. Ей назначают лечение и мимоходом говорят: «У нас эти препараты продаются дешевле, чем в аптеке». Это, конечно, неправда, поскольку ветеринары делают накрутку, а разницу кладут в свой карман. Например, капли от паразитов вам могут продать за 420 рублей, когда в магазинах они стоят 200.

Другой вариант – вас отправят в аптеку, с которой у клиники налажено взаимовыгодное сотрудничество. Ветеринары советуют клиентам обращаться за лекарствами в конкретное место, а потом получают от аптек бонусы и скидки.

Желательно найти проверенного ветеринара и ходить только к немуФото: Анастасия Осипова

При этом вас будут убеждать, что в других аптеках назначенные препараты будут только под заказ, а вот в этой, в соседнем доме, они есть в наличии.

Будьте начеку, если время позволяет, лучше перепроверьте и сравните цены.

Вымышленные диагнозы

Некоторые «айболиты» очень любят назначать хвостатым питомцам гомеопатические препараты. Вопрос об их эффективности очень спорный.

- Не могу сказать, что они вредят, но и особого положительного эффекта для лечения мы не наблюдаем, - рассуждает эксперт. - Однажды к нам пришла женщина в расстроенных чувствах: ветеринар сказал ей, что у ее кота нет иммунитета. «Нет иммунитета» - это не диагноз, так же, как и «у животного больная печень», «у вашей собачки болезнь мочевого пузыря». Таких диагнозов не существует, и если вы слышите эти слова от профессионала, впору насторожиться. Особенно если при этом ветеринар делает назначения. Скорее всего, вас просто разводят на деньги.

У каждого заболевания есть определение, и ветеринарный врач обязан поставить конкретный диагноз. Например: воспаление мочевого пузыря, цистит.

А друг-ветеринар - это вообще счастьеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Лечим на всякий случай

Еще некоторые ветеринары предлагают дополнительное лечение - для подстраховки и профилактики.

- Давайте прокапаем курс витаминов? Иммунитет поднимем, животное будет меньше болеть, - такое вы можете услышать в большинстве ветклиник.

А нужны ли эти витамины? Помогут ли они питомцу? Хозяин согласен сделать для любимца все, что угодно, и отдает деньги. Между прочим, кругленькую сумму - от 200 до 700 рублей за один укол.

- Знаю ветеринара, который за один укол обычных витаминчиков с хозяина йорка по 500 рублей брал, хотя в аптеке препарат на весь курс стоил всего 100. К слову, уколы в холку можно вполне ставить дома самостоятельно, - советует специалист.

В общем, лучшее, что вы можете сделать для здоровья питомца и своего кошелька, - это найти через знакомых хорошего, проверенного ветеринара.

Всегда внимательно следите за аппетитом питомцаФото: Михаил ФРОЛОВ

«Усыпите эту гадину!»

Самое страшное в работе ветеринара - когда люди приносят на эвтаназию здоровых питомцев.

- Она везде гадит, не можем к лотку приучить, - заявила как-то на приеме женщина и впихнула ветеринару в руки дрожащую кошечку. – Усыпите эту гадину!

Часто бывает, что молодая семья берет котенка, а потом у пары рождается ребенок. У малыша развивается аллергия, и кота несут в клинику.

- Хозяева даже не хотят сдавать анализы на аллергены, просто делают вывод, что аллергия у малыша именно на кошку, - говорит эксперт. - Требуют ее усыпить, но мы никогда не ставим смертельный укол здоровым животным. Стараемся пристроить их в добрые руки.

А еще обращайте внимание на активность любимцаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ВАЖНО

Советы для владельцев домашних питомцев:

1. Если ваша любимая кошка вдруг начала гадить - не спешите от нее избавляться. Попробуйте купить специальный спрей и брызгайте им на облюбованные места. Также можно купить несколько лоточков и поставить их в туалете, в комнате и в коридоре, сменить наполнитель. Если это не помогает, обратитесь к ветеринару - возможно, у вашей любимицы проблемы со здоровьем.

2. Если питомец вдруг стал агрессивным, обязательно покажите его ветеринару. Скорее всего, он себя плохо чувствует и таким образом пытается вам об этом сказать.

3. Обращайте внимание на аппетит вашего друга. Первый признак любого заболевания - отказ от еды. Также следите, чтобы шерсть была блестящей и гладкой, а не скатанной и с перхотью. Оценивайте вес любимца. Если вдруг он сильно похудел или потолстел, необходимо показать его врачу.

4. Если вдруг вы планируете купить породистое животное, проконсультируйтесь с ветеринаром. Например, среди кошек пород мейн-кун, шотландская, а среди собак - у догов и доберманов часто встречаются заболевания сердца.

5. Питомца старше пяти лет хотя бы раз в год нужно показывать ветеринару и проходить обследования: анализ крови, УЗИ.