Отключение воды в Перми: в конце августа прекратится водоснабжение в домах в трех районах города

В Перми отключат воду во многих домах сразу в трех районах города. Причина: ремонт водоводов. В компании «Новогор Прикамье» сообщили, в каких именно многоэтажках пересохнут краны.

Сегодня, в среду, 28 августа с 10.00 до 19.00 воды не будет в Мотовилихинском районе в домах на следующих улицах:

- Агатовая, 28, 32, 36;

- Артема, 134;

- Сакко и Ванцетти, 96, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 116, 117.

В пятницу, 30 августа, отключения воды произойдут в трех районах Перми: в Индустриальном, Мотовилихинском и Орджоникидзевском.

В Индустриальном районе 30 августа воду отключат с 9.00 до 19.00 в домах на следующих улицах:

- Мира, 12, 16, 18, 20, 20А;

- Советской армии, 21, 21Б, 23, 23А, 25, 27Б, 27В, 27Г;

- Чайковского, 27.

В Орджоникидзевском районе 30 августа воды не будет с 9.00 до 19.00 в домах на следующих улицах:

Краснослудская, 4, 5, 8, 9, 13, 17;

Курашимская, 43;

Лянгасова, 67, 67А, 69А;

Усинская, 36.

В Мотовилихинском районе 30 августа с 10.00 до 14.00 воду отключат в домах на улице КИМ, 74А, 78, 91, 93, 93А, 95, 97, 99, 101.