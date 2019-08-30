Миру - «Мир»: почему стоит оформить зарплатную карту военнослужащего

Есть такая профессия - Родину защищать. Но даже военному нужно отдыхать: снять форму, переодеться в гражданское и повести семью в кино или, например, ресторан. Но кое-что все-таки должно напоминать о службе даже во время отпуска - это преимущества, которые получает военный, поставив на первый план интересы не свои, а Отечества. К счастью, чтобы оценить хотя бы часть этих плюсов, сегодня достаточно заглянуть в кошелек.

С 2016 года Министерство обороны выдает зарплатные карты на базе национальной платежной системы «Мир» контрактным военнослужащим и выпускникам военных училищ. Мы узнали, чем богат солдатский «Мир».

Снимай не хочу

Больше не придется метаться по городу в поисках банкомата конкретного банка и надеяться, что наличные в нем еще не кончились. Зарплатная карта военнослужащего позволяет снять до миллиона рублей в месяц в банкомате любого банка без комиссии.

Сильным людям - сильная карта

Это не просто удобное средство для оплаты товаров и услуг, а целый вклад в кармане. Только без очередей, бумажной волокиты и обязательства держать на счете строго определенную сумму строго определенное количество времени. Карта позволяет получать 5% годовых на остаток. Начисления производятся каждый месяц, независимо от суммы, даже если на балансе остался всего рубль.

Комиссии - бой

Бумажные деньги уходят в прошлое. Но бегать до банкомата все равно приходится, когда нужно помочь родственникам или оплатить счет за ЖКХ или налоги. Ведь желающих отдавать комиссию за перевод из банка в банк найдется мало. Но выбирать не приходится, если служишь вдали от дома или просто уехал в длительную командировку. С офицерской же картой можно переводить до 100 тысяч рублей в любой банк без комиссии. Так что и семья без поддержки не останется, и бюджет не пострадает от лишних расходов.

Семейное предложение

Владелец карты военнослужащего может бесплатно оформить еще четыре карты, которые будут привязаны к его счету: для жены, детей и родственников. При этом вся информация о денежных операциях поступает основному держателю карты, поэтому руководить семейным бюджетом можно хоть на другом конце света.

Не простая, а премиальная

-

С картой «Мир», которая выдается солдатам, можно вернуть до 25% от стоимости покупок у партнеров платежной системы. Повышенный кэшбэк действует в ресторанах, спортзалах, магазинах одежды и бытовой техники, на АЗС и даже в цветочных лавках. Скидку можно получить более чем в 900 торговых сетях и организациях. Не говоря уже о том, что с бесконтактной картой покупки можно совершать в одно касание.

Где и как оформить карту

Например, в Промсвязьбанке. В 2018 году банк стал опорным для реализации гособоронзаказа. Также банк стал оказывать все финансовые услуги военнослужащим. К разработке специальной карты в банке подошли с серьезностью и глубиной военных стратегов: не просто изменили дизайн, а создали уникальный продукт для военнослужащих. Для этого перед выпуском банк провел масштабное исследование и выяснил, чего ждут от своих зарплатных карт сами военнослужащие. Процесс оформления карты не займет долгое время, а получить ее можно будет прямо на территории воинской части, во время регулярно проводимых банковских дней, или в отделении банка. Кстати, зарплатная карта для военнослужащего полностью бесплатна.

За более подробной консультацией вы можете обратиться в офисы Промсвязьбанка по адресам:

г. Пермь, бульвар Гагарина, 65а

г. Пермь, ул. Ленина, 58 (гостиница «Урал»)

Телефон (342) 256-79-00.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.