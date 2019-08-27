2019-08-27T13:59:12+03:00
Общество

Отопление в Перми запустят раньше срока

В школы, садики и больницы тепло дадут уже 5 - 6 сентября
Екатерина ГАСПЕР
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В Перми скоро дадут тепло.В Перми скоро дадут тепло.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Нынешняя осень наступила раньше календарного срока. Пермяки мерзли в своих квартирах даже в летние дни, которые в этом году выдались на редкость прохладными. Поэтому и отопительный сезон начнется не ближе к октябрю, как обычно, а уже в начале сентября. Об этом сообщили в городской администрации.

Планируется, что в учреждениях социальной сферы тепло будет запущено 5 - 6 сентября. Как сообщили в администрации Перми, инфраструктура социальных объектов готова на 100%. Городской департамент ЖКХ, администрации районов, ресурсоснабжающие и теплоснабжающие организации должны быть готовы к назначенному времени.

После социальных объектов батареи нагреются в жилых домах. Для этого, как пояснили «Комсомолке» в департаменте ЖКХ, по нормативам среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд должна быть не выше +8 градусов.

Сначала отопление запустят в социальных учреждениях, потом - в жилых домах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сначала отопление запустят в социальных учреждениях, потом - в жилых домах.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Управляющие компании и ТСЖ сейчас завершают подготовку к началу отопительного сезона. Как заверили в мэрии, тепло в домах появится в нужный срок. За подготовкой следят также в прокуратуре.

Лучше всех пока подготовились к запуску тепла в Дзержинском, Индустриальном и Свердловском районах Перми и в поселке Новые Ляды. Всего к зиме должны быть готовы 6180 многоквартирных домов, 273 социальных объекта, 1023,60 километра тепловых сетей, 52 котельные, 383 центральных тепловых пункта.

Однако, уточняют чиновники, если погода все-таки наладится, то сроки начала отопительного сезона будут перенесены на более поздний срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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