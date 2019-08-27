«Этот хвост надо обрубать резко». Советы психотерапевта, как пермякам бросить курить

Министерство здравоохранения предложило работодателям бороться с курением сотрудников. Для этого, по мнению чиновников, нужно штрафовать курящих и поощрять некурящих. Ведомство даже рекомендовало придумать систему штрафов в первом случае и бонусов во втором.

Будут ли как-то реагировать на эти рекомендации пермские работодатели, пока не известно. Но, как сообщил в эфире радио «Комсомольская правда – Пермь» врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Александр Вайнер, эта мера не принесет желаемого результата.

- Курение, безусловно, - вредная привычка. Но бороться с ней надо другими методами. Существует такое понятие, как реверсивная психология. Наша голова активно сопротивляется, когда на нее давят. И чем сильнее мы на нее давим и заставляем, тем больше она хочет употреблять. Результат будет как минимум нулевой, - считает Александр Вайнер.

По мнению психиатра, начинать борьбу с курением нужно с активной работы с подростками. Существует исследование, когда детей делят на два класса. В одном показывают фильм о вреде курения, а в другом ребятам предлагают съесть конфету, взять ручку или что-нибудь другое и учат говорить на все «нет». В классе, где проводился такой тренинг, в дальнейшем гораздо меньше процент закуривших, чем в классе, где просто показывали фильм.

Для тех, кто уже курит и хочет бросить, есть несколько основных рекомендаций.

- Во-первых, надо снять физическую зависимость, это абсолютно реально, - говорит Александр Вайнер. - Помогут в этом различные препараты, жвачки и прочие методы. Во-вторых, бросать нужно резко, без мыслей «еще одна напоследок». Этот хвост не нужно отрезать по частям, нужно сразу раз и навсегда. И третий момент – важна реабилитация после того, как человек бросил. На психологическую работу желательно выделять как минимум час в день. Голову надо ломать. И только тогда будет результат.