ЛУКОЙЛ определил «Лучших по профессии»

C 19 по 21 августа состоялся Десятый конкурс профессионального мастерства работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по профессии». Местом проведения соревнований по направлению «Нефтегазопереработка и нефтехимическое производство» стал Пермский нефтеперерабатывающий завод.

В профессиональных соревнованиях приняли участие представители 12 предприятий из разных регионов России и зарубежья. В течение двух дней участники проходили конкурсные испытания по следующим специальностям: оператор технологических установок, оператор товарный, машинист технологических насосов, машинист компрессорных установок, лаборант химического анализа. Одновременно на базе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» компания «Инфрастуктура ТК» определяла лучших сотрудников в номинации «слесарь КИПиА, приборист».

Фото компании

Открытие конкурса профмастерства состоялось на территории курорта Усть-Качка. Вице-президент по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке ПАО «ЛУКОЙЛ» Рустем Гималетдинов поблагодарил пермяков за гостеприимство и пожелал всем командам честной борьбы. Министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов отметил, что проведение таких значимых состязаний на пермской земле говорит о многом, и это доказательство, что «Пермнефтеоргсинтез» - лидер отрасли по переработке нефти.

- Важно, что к нам приезжает много гостей из других стран и регионов. Они знакомятся с краем, городом, узнают о его особенностях. Так рождаются новые связи, о нас узнают в разных уголках страны, что позитивно сказывается на имидже Прикамья. Конечно, не на последнем месте стоит обмен опытом между организациями, - прокомментировал Алексей Чибисов.

Генеральный директор предприятия Сергей Андронов напомнил, что самый первый конкурс профмастерства среди нефтепереработчиков прошел именно в Прикамье, и символично, что состязания вернулись на пермскую землю.

- Это сложное испытание. Залог успеха в нем - таланты, опыт, знания и командный дух. Чтобы стать лучшим по профессии, требуется большой вклад в саморазвитие. Пусть победит сильнейший! - напутствовал участников руководитель «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза».

Конкурс состоял из двух частей - теоретической и практической. Для проверки практических навыков организаторы подготовили площадки с максимально приближенными к производственным условиями. К примеру, операторы технологических установок проходили испытания на специальном учебно-тренировочном полигоне, который был обустроен в декабре 2018 года с целью организации обучения рабочих, оттачивания профессиональных навыков и сдачи экзаменов. Кроме того, впервые при выполнении конкурсных заданий участникам было предложено использовать очки виртуальной реальности. За соблюдением технологии выполнения работ и соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда следила конкурсная комиссия из высококвалифицированных специалистов Компании «ЛУКОЙЛ».

Фото компании

Пермяки достойно представили свой регион, завоевав призовые места в нескольких номинациях. Заводчанин Андрей Наборщиков продемонстрировал лучший результат среди машинистов компрессорных установок. Звено Михаила Вихарева и Евгения Васильева завоевало второе место в соревнованиях по профессии «оператор технологических установок». Лаборант химического анализа Ирина Шомко и оператор товарный Иван Вилисов стали третьими в своих номинациях.

«Золотой» призер из команды «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» Андрей Наборщиков, рассказывая о ходе конкурса, отметил, что особых сложностей при выполнении практического задания для него не было.

- Подготовка к пуску компрессора, по сути, это наша обычная работа, - рассказал он. - Особенность лишь в том, что во время конкурса надо все делать четко и быстро под пристальным взглядом судей. Поэтому главное - справиться с волнением. Мне помогла домашняя обстановка. Атмосфера на конкурсе была отличная. Всегда приятно пообщаться с коллегами из других регионов и стран, посмотреть на их уровень подготовки.

В торжественной церемонии награждения победителей конкурса принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников.

- Предприятия Компании - становой хребет экономики Пермского края и России в целом. ЛУКОЙЛ много инвестирует в социальную инфраструктуру и является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Но самое главное - ЛУКОЙЛ инвестирует в людей, в тех сотрудников, которые трудятся на производстве, в тех территориях, где они работают. Этот конкурс - способ оценить эффективность вложений Компании, выявить лучших по профессии, - отметил руководитель региона Максим Решетников.