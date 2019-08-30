Участнице проекта «Преображение» сделали коррекцию зрения

Проект «Преображение» подошел к концу. За три месяца Наталья Луканина не только стройнела, но и работала над собой и своим здоровьем. Наталья мечтала улучшить зрения. Для этого участница проекта обратилась в клинику заботы о зрении «Три-3».

Сначала героине провели подробную диагностику зрения, затем она сдала все необходимые анализы и проконсультировалась с офтальмохирургами клиники.

Сама процедура лазерной коррекции вместе со всеми обследованиями заняла всего несколько часов: время воздействия лазера на роговицу одного глаза составляет в среднем 27 секунд. После процедуры врач провел еще одну консультацию, дал рекомендации и отправил героиню проекта «Преображение» отдыхать. На следующий день Наталья пришла в офтальмологическая клиника «Три-З» на последний осмотр.

- Чувствую себя отлично. Во время операции не было никаких болезненных ощущений, - поделилась Наталья Луканина впечатлениями. - Вижу отлично. Я очень довольна.

Благодаря специалистам клиники «Три-З» зрение Натальи на оба глаза составляет 120%.

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Для того, чтобы воспользоваться скидкой, необходимо, при обращении в офтальмологическую клинику «Три-З» назвать промокод «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» сотруднику регистратуры.

Предварительная запись по телефону 8 (342) 273 45 72.

Пермь, ул. Екатерининская, 105.

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