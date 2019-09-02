2019-09-02T13:35:33+03:00
Звезды

«Буду плакать от счастья». Катерина Шпица отдала сына в первый класс

К празднику пермская актриса готовилась основательно
Лилия Абибулаева
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Фото: Instagram Катерины ШпицыФото: Instagram Катерины Шпицы
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Екатерина Шпица - популярная актриса театра и кино, но, несмотря на плотный график, девушка не устает радовать поклонников фотографиями со съемок, с семейного отдыха или с красной дорожки кинофестиваля в шикарном платье. Также Катерина делится с подписчиками важными моментами жизни.

katerinashpitsakaterinashpitsa
Катерина поздравила всех родителей первоклашек с праздником
19725 отметок «Нравится»136 комментариевInstagram

Так, сегодня, 2 сентября, как раз такой момент. Сын Екатерины Герман идет в первый класс. Как и для любой мамы, для актрисы это очень волнительное событие.

- Точно буду завтра плакать от счастья! - написала Екатерина Шпица в своем Instagram-аккаунте. - Всем мамам и папам первоклашек желаю завтра радоваться, искриться от самых лучших мыслей, гордиться своими детьми и задать себе программу на все 11 лет, что мы, родители, их тыл, спутники успехов и лекари всех неурядиц. А теперь всем быстро обняться и хорошенько выспаться!

katerinashpitsakaterinashpitsa
Буду плакать от счастья . Катерина Шпица отдала сына в первый класс
14906 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

К празднику Екатерина готовилась основательно. Перегладила сыну всю одежду, включая носки.

Подписчики поблагодарили актрису за добрые пожелания и поздравили ее с таким волнительным, но радостным событием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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