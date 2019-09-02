Екатерина Шпица - популярная актриса театра и кино, но, несмотря на плотный график, девушка не устает радовать поклонников фотографиями со съемок, с семейного отдыха или с красной дорожки кинофестиваля в шикарном платье. Также Катерина делится с подписчиками важными моментами жизни.

katerinashpitsa Катерина поздравила всех родителей первоклашек с праздником

Так, сегодня, 2 сентября, как раз такой момент. Сын Екатерины Герман идет в первый класс. Как и для любой мамы, для актрисы это очень волнительное событие.

- Точно буду завтра плакать от счастья! - написала Екатерина Шпица в своем Instagram-аккаунте. - Всем мамам и папам первоклашек желаю завтра радоваться, искриться от самых лучших мыслей, гордиться своими детьми и задать себе программу на все 11 лет, что мы, родители, их тыл, спутники успехов и лекари всех неурядиц. А теперь всем быстро обняться и хорошенько выспаться!

katerinashpitsa Буду плакать от счастья . Катерина Шпица отдала сына в первый класс

К празднику Екатерина готовилась основательно. Перегладила сыну всю одежду, включая носки.

Подписчики поблагодарили актрису за добрые пожелания и поздравили ее с таким волнительным, но радостным событием.