Кружки, секции, дополнительное образование в Перми 2019: куда отдать ребенка

Совсем скоро учебный год, а, значит, многие родители начнут искать для детей какие-нибудь кружки, секции, дополнительное образование в Перми 2019. Может, футбол? Английский язык? Рисование?

Мы составили для вас список центров дополнительного образования в Перми, чтобы вам было легче выбрать что-то интересное и полезное для ребенка.

Центр развития мышления и креативности CREDOkids

Развивающий центр CREDOkids – это уникальное образовательное пространство, где Ваш ребенок сможет развить навыки, необходимые для достижения успеха в любом деле: умение работать в команде, лидерство, самостоятельность, критическое мышление и креативность. В Центре работают квалифицированные педагоги, победители педагогических конкурсов и олимпиад. Команда CREDOkids стремится дать на курсах своим ученикам от 4 до 13 лет знания и навыки, которые им позволят:

- Освоить программирование в игровой форме и научиться создавать свои первые мультфильмы и игры, а детям постарше – современные сайты.

- Поступить в статусные учебные заведения (лицеи, гимназии).

- Быть успешными на уроках и быстро выполнять домашнее задание.

- Полюбить английский язык и подготовиться к сдаче Кембриджских экзаменов.

- Заняться творчеством в арт-студии или нарисовать свои первые скетчи.

- Решить проблемы с психологом или логопедом.

Кстати, с 22 августа в центре проходят бесплатные открытые уроки.

Записаться можно на сайте https://credokids.ru/, в группе «ВКонтакте» https://vk.com/credokids или по телефону: 8 912 581 80 01. Адрес: г. Пермь, ул. Красные Казармы, 68.

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Парк науки

Каждый ребенок - это маленький «почемучка». А на вопросы ему помогут ответить специалисты Парка науки - это интерактивный музей, который вмещает в себя более 100 экспонатов по биологии, физике и математике. Куда можно сходить с ребенком?

- Интерактивные научные программы по физике и химии

- Лабораторные работы

- Программа «Сила света»: экскурсии и различные опыты, которые будут интересны каждому школьнику

Также Парк проводит различные тематические программы. Специалисты устроят для детей незабываемый праздник, будь то выпускной или Новый год.

Кстати, 1 сентября в парке пройдет программа «Вспомнить все». Детей ждут химические опыты, научный квест, мастер-класс и беспроигрышная лотерея. Такое 1 сентября явно даст школьнику силы на новый учебный год! Количество мест ограничено, бронируйте билеты заранее.

Адрес: город Пермь, ул. Восстания, 35. Телефон: 8 (342) 288-38-64. Сайт: https://vk.com/park_nauka

Фото компании

ДЮЦ «Рифей»

Детско-юношеский центр предлагает много разных направлений для вашего ребенка: хореография, сольфеджио, хор, театральная студия.

- Приказами Министерства образования и науки РФ за высокий художественный уровень и исполнительское мастерство, активную работу по художественному воспитанию детей и юношества 8 творческим коллективам «Рифея» присвоено звание «Образцовый детский коллектив», - написано на сайте учреждения.

Адрес: город Пермь, улица Давыдова, 13. Телефон: 226-39-01.

Дворец детского творчества Перми

В учреждении очень много коллективов - на любой вкус и цвет. Танцевальные, вокальные, театральные коллективы, а также спортивные секции, музыкальные классы. Ваш ребенок может изучать языки, историю Пермского края или технику.

Адрес: ул.Сибирская, 29. Телефон: 212-47-05.

Детская школа театрального искусства «Пилигрим»

- «Пилигрим» ведет учебную и творческую работу среди школьников средствами театрального искусства, а также обеспечивает воспитание, обучение, развитие и социализацию ребенка, - сообщается на сайте учреждения.

В «Пилигриме» есть несколько учебных программ. Например, «Мастерство актера», «Сценическая речь», «Сценическое движение». Это настоящая школа-театр.

Адрес: ул. Космонавта Леонова, 13А. Телефоны: +7 (342) 226-04-05, 226-09-20

Детский клуб "PERMROBOT"

Детский клуб приглашает всех детей, подростков и их родителей на неделю открытых дверей. Вы сможете ознакомиться с 3 проектами нашего клуба, и выбрать направление для развития Вашего ребенка. Наши направления:

1) Робототехника (от 4 лет), занятия в клубе позволяют детям (от 7 лет) и подросткам получить навыки в сфере робототехники и начать программировать с первого класса! В учебные программы входит изучение основ физики, математики, мехатроники, алгоритмики, программирования, электроники и микропроцессорных систем. Конструирование и 3D-моделирование помогают детям развить мелкую моторику ,приобрести навыки работы в команде, а также учат терпению и усидчивости.

Благодаря захватывающему процессу сборки собственного робота дети забывают о телевизоре и компьютерных играх. Ваш ребенок погрузится в удивительный мир роботостроения. Принципы действия различных датчиков и механизмов будут разобраны на простом, адаптированном для детей языке. Средством обучения являются инновационные южнокорейские конструкторы HUNA-MRT, официальное оборудование международных соревнований по робототехнике IYRC.

Ведь робототехника – это отличный способ привить детям интерес к технологиям и точным наукам

2) Программирование от 8 лет

Программирование на языке Scratch разработаны в Гарварде для детей и подростков ! Как ребенку провести время за компьютером весело и с пользой? Уж точно не играя в игрушки, - ответит каждый. А вот и нет! Можно и играть, и учиться очень полезным вещам, например, программированию! Язык Scratch был придуман специально для детей с целью обучения их программированию.

Интересные проекты, яркие иллюстрации, понятные инструкции - благодаря всему этому можно запросто разобраться в основах программирования, понять логику работы компьютера, что в дальнейшем позволит легко перейти к программированию на более сложных языках.

Хотите, чтобы у вашего ребенка была востребованная профессия в будущем - пора задуматься над этим уже сейчас

3) Ментальная арифметика от 5 лет

Мы помогаем детям повысить свой потенциал, развить креативность и скорость мышления с помощью инновационного обучения. Обучение помогает развить оба полушария мозга при помощи устного счета. Ваш ребенок - ГЕНИЙ, мы можем это доказать.

Всего один навык, полученный до 14 лет, способен изменить будущее Вашего ребёнка!

Телефон для записи: 2-798-011 или +7-952-332-80-11

Оставить заявку можно тут: https://vk.cc/6j7tOu Сайт: permrobot.ru

Фото компании

Раскрываем потенциал ребенка по программе LEGO Education!

Задумывались ли вы над тем, как совместить процесс обучения и игру? Как заинтересовать ребенка учебой, мотивировать к познанию нового, не используя стандартный набор скучных, с точки зрения детей, слов «пора за учебу», «бери учебник», «садись заниматься» …

В центрах, где обучение проходит по программам дополнительного образования от LEGO Education, все по-другому. Дети не хотят уходить с занятий, взахлеб рассказывают о том, что было на «уроке», бегут домой, чтобы воссоздать или доработать собственноручно созданные модели из LEGO.

Программы дополнительного образования LEGO® Education рассчитаны для детей от 3 до 14 лет и основаны на четко определенной системе обучения и преподавания.

Эти учебные курсы призваны дополнить традиционное дошкольное и школьное образование. Основные направления - конструирование, программирование, физика, механика, робототехника, английский язык - все это дети изучают с помощью любимого конструктора LEGO под руководством опытных педагогов!

Официальным партнером Программ дополнительного образования LEGO Education в Перми является учебный центр Las LEGOs, и до 10 сентября у детей нашего города есть уникальная возможность попасть на пробное занятие бесплатно!

Сайт: www.las-legos.ru