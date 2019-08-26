2019-08-26T11:16:30+03:00
Общество

ИД «Комсомольская правда» представил свои книги на фестивале «Гений места»-2019

Он состоялся в прошедшие выходные
Елена КОНОВА
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Фото Анастасии БазаркинойФото Анастасии Базаркиной
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В выходные 24-25 августа в Перми прошел фестиваль «Гений места»-2019. Для гостей мероприятия подготовили лекции, мастер-классы, выставки и экскурсии.

Также на фестивале традиционно были представлены самые разные книги, в том числе и от издательского дома «Комсомольская правда». Одним из гостей фестиваля стал Олег Урушев, генеральный продюсер фильма «Тобол» и автор книги «Тобол в исторических фактах и кино». На нашем стенде он выбрал для себя книгу писательницы Валерии Яковцевой «Легкие на подъем».

Кстати, книгу Олега Урушева, а также многие другие книги ИД «Комсомольская правда», можно приобрести в нашей редакции по адресу ул. Н. Островского, 76 б.

ИСТОЧНИК KP.RU

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