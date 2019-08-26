«Приоритет – безопасность пермского общественного транспорта»

В эфире радио «КП» - Пермь» заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов рассказал, к чему стремятся власти при модернизации транспортной системы.

Тарифное меню стало одной из самых обсуждаемых тем для пермяков за последние несколько месяцев. Как замечают горожане, хочется четко понимать: если они станут платить больше, то за что именно?

Департамент дорог и транспорта представил на рассмотрение Пермской городской Думы методику расчета тарифов.

- Методика расчета тарифа, представленная департаментом дорог и транспорта, вызвала серьезную дискуссию при обсуждении. В итоге к чему пришел комитет по экономической политике при рассмотрении этого вопроса?

- Действительно, дискуссия была бурной. Комитет, с небольшим перевесом, рекомендовал ее к рассмотрению на пленарке Думы. На самом деле формула определения стоимости проезда достаточно проста – стоимость транспортной работы делится на пассажиропоток. И здесь как раз главное возражение депутатов было в том, что у нас нет четких статистических данных по пассажиропотоку. Мы давно просили ввести единую систему учета пассажиропотока, которая так до конца и не был внедрена.

- В свое время кондукторы выдавали цветные билетики, и таким образом высчитывалось, сколько, к примеру, людей пенсионного возраста пользуются транспортом …

- Сейчас, конечно, не так. Проводится эксперимент, когда замеряется пассажиропоток. Но это результат мониторинга за один-два дня, а это не всегда результативно. Нам нужна методика учета пассажиропотока, единая система оплаты проезда, чтобы все эти данные соединялись в одно, и тогда будет четко понятно, по каким маршрутам какие люди ездят, сколько льготников пользуется транспортом. И тогда мы четко будем понимать, как рассчитывать тариф.

- Но, наверное, это станет возможным при условии введения электронной оплаты?

- Безусловно. Вы знаете, я только что вернулся из Нижнего Новгорода, так они еще три года назад ввели единую электронную систему пассажиропотока, и к тому же у них сохранен муниципальный транспорт (порядка 70%). У нас же все время возникают какие-то противоречия. Особенность Перми заключается в том, что у нас большую часть пассажирских перевозок осуществляют частные компании, и понятно, что у них свои интересы. Зачастую им выгодно занижать пассажиропоток. У нас постоянно идут суды с перевозчиками, мы постоянно оказываемся им должны. В Нижнем Новгороде совершенно другая ситуация - там частный перевозчик ездит по нерегулируемым тарифам, и это в основном автобусы малой вместимости и в отдаленных районах. К примеру, стоит 30 рублей проезд, и вот вам маршрут – езжайте, отрабатывайте. Конечно, с приобретением муниципального транспорта у нас не стоит задача вытеснить частных перевозчиков, но какую-то часть рынка муниципальные перевозчики возьмут.

- Говоря о повышении тарифа, какие изменения ждут нас как получателей услуги?

- Задача новой транспортной модели - побудить перевозчиков к замене старых автобусов на новые, низкопольные, с кондиционерами, с электронными табло, с хорошим качеством обслуживания. И вот при подготовке новых контрактов прописываются достаточно жесткие требования и штрафные санкции к перевозчикам за те или иные нарушения. Конечной целью является появление новых современных автобусов.

- При новой транспортной схеме меняется ли идеология взаимодействия с перевозчиками?

- Да, меняется система расчета с перевозчиками. Если раньше они сами собирали всю выручку, и там, где были убыточные маршруты, мы выделяли субсидию, то сейчас вся выручка от перевозки поступит в бюджет города. Это около 4 миллиардов рублей на следующий год. И вот из этих денег мы будем рассчитываться с перевозчиками за транспортную работу (не за пассажиропоток). И если перевозчик выполнил все наши требования по соблюдению графика и без жалоб, то мы оплачиваем за авточас. Так мы исключим проблему так называемых жирных рейсов и убыточных, куда перевозчики не горят желанием выходить. Таким образом, в рамках новой транспортной системы все маршруты окажутся в одинаковом положении. У перевозчика будет задача соблюдать график и все правила дорожного движения. Мы все помним, какие гонки порой устраивают на дороге автобусы в погоне за пассажирами. И конечно, все автобусы должны быть оснащены валидаторами, чтобы деньги поступали строго в бюджет и все было подконтрольно. Это обязательное условие в будущем для перевозчиков. Наша задача - как можно больше людей перевести на безналичную оплату. В этом случае мы предлагаем достаточно серьезную скидку для пассажиров. Другая задача новой транспортной модели - безопасность. Безопасность движения и безопасность внутри автобуса. Сейчас не все автобусы оснащены камерами видеонаблюдения. В связи с этим одним из главных требований в новых контрактах будет установка видеооборудования. Безопасность для наших горожан - это приоритет при внедрении новой транспортной модели в жизнь.