2019-08-22T13:52:31+03:00
Общество

Пермские депутаты обсуждают, как решить проблему садиков и школ в быстрорастущих районах

Сделать это предлагается за счет соглашений с застройщиками
Андрей МАТЛИН
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Нас много, и это хорошо!Нас много, и это хорошо!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Знакомая картина, не правда ли? В спальном микрорайоне вырастает высотный многоквартирный дом. Жильцы справляют в нем новоселье. И тут выясняется, что подрастающих детей новоселам сложно пристроить в садики и школы. С возведением очередной многоэтажки напряженность с «трудоустройством» детей, и без того острая в этом микрорайоне, только усилилась. Вот и скапливаются здесь по утрам и вечерам пробки - родители отвозят детей в другие районы.

Куда бы еще поставить коечки? Фото: Александр КОЦ

Куда бы еще поставить коечки?Фото: Александр КОЦ

- В советские времена при застройке микрорайонов старались соблюдать принцип шаговой доступности детских садов и школ, - говорят депутаты городской Думы Перми. - Потом было время, когда средств едва хватало на то, чтобы их содержать. Теперь появилась возможность вернуться к этому требованию. Депутаты ежегодно участвуют в разработке планов по строительству новых школ и садиков и реконструкции существующих. Но подключиться к их возведению могут и должны застройщики. Самые цивилизованные и дальновидные из них уже добровольно заключают с муниципалитетом соответствующие соглашения. Но нужны прозрачные и понятные правила, единые для всех участников рынка строительства жилья. И мы будем над ними работать.

Равнение на цивилизованных

На заседании комитета Пермской городской Думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории пермские депутаты проанализировали проект поправок в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Перми.

Суть их сводится к тому, чтобы мотивировать застройщиков к строительству детских садов и школ при возведении многоэтажных жилых зданий.

- Такая практика уже существует, - отметил заместитель председателя гордумы Алексей Грибанов. - Цивилизованные компании-застройщики - «Орсо-Групп», ПЗСП, «Сатурн-Р» и «Кортрос» - уже заключили соглашения и за свой счет строят в Перми объекты социальной инфраструктуры. Всего ими будет создано около 600 мест в детских садах и 1 тысяча мест в школах на общую сумму в 1,5 миллиарда рублей. Это дальновидный подход: комфортность жилья при этом возрастает, соответственно, оно пользуется спросом. Заставить других застройщиков поступать точно так же мы не можем. Но есть идея - побудить их к этому законным образом. Суть предложений такая: там¸ где большая плотность застройки и не хватает детсадиков и школ, ввести ограничения на высотность жилых строений. Если застройщик видит, что ему выгодно построить здесь высотный жилой дом, он может предложить изменить коэффициент, заключив соглашение о строительстве или финансировании возведения необходимых социальных объектов. Подход интересный, но нужно тщательно проанализировать все возможные подводные камни, чтобы избежать возможных рисков, связанных, например, с ущемлением интересов застройщиков, с неоправданным завышением стоимости квартир.

Скоро в школу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Скоро в школу.Фото: Олег УКЛАДОВ

Нужны прозрачные правила

На профильном комитете гордумы депутаты задали много острых вопросов по поводу предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки представителям администрации.

В частности, депутат Вероника Куликова интересовалась, предполагается ли в соглашениях с застройщиками четко закреплять принцип, по которому садики и школы будут строиться именно там, где будет вестись высотное строительство? С привязкой к конкретным улицам?

- Разве это будет справедливо, если, допустим, жители приобретут квартиру, в стоимость которой будет заложено строительство детского садика, но мест в детсадике по месту жительства не смогут получить? - спрашивала она.

Заместитель главы Перми Ольга Немирова пообещала, что механизм заключения и формулу подобных соглашений между застройщиками и муниципалитетом будет принят отдельным решением городской Думы, и депутаты смогут проект правил соглашений тщательно проанализировать и обсудить, прежде чем они будут приняты.

- Вы правильно говорите, что такой механизм должен быть абсолютно прозрачен и понятен, - отметила она. - Он должен быть таким, чтобы застройщик в буквальном смысле, не выходя из офиса, смог сделать предварительные расчеты и понять, насколько выгодно будет ему заключать подобное соглашение. Насколько в итоге повысится комфортность жилья, насколько проект будет инвестиционно привлекательным.

Депутаты высказали пожелание, чтобы перед предстоящим обсуждением проекта изменений в Правила землепользования и застройки на пленарном заседании городской Думы Перми его еще раз вынесли на суд общественности. И пригласили к этому разговору все заинтересованные стороны - застройщиков, представителей департамента народного образования, депутатов Законодательного Собрания и руководителей краевого правительства.

Такой разговор состоялся на площадке отделения Общероссийского народного фронта в Пермском крае.

А нам не тесно! Фото: Олег УКЛАДОВ

А нам не тесно!Фото: Олег УКЛАДОВ

Нужны внебюджетные источники финансирования

- Ранее уже прошли публичные слушания, состоялся круглый стол по обсуждению изменений ПЗЗ на площадке торгово-промышленной палаты, их проект обсудили пермские депутаты, среди которых немало представителей строительной сферы, - сообщили прикамские координаторы ОНФ, открывая заседание. - Взаимодействие с профессиональным сообществом продолжается. В итоге такие изменения должны стать правилами, едиными для всех, понятными и прозрачными.

Руководитель департамента образования Перми Людмила Серикова отметила, что в городе много делается для того, чтобы увеличить количество мест в школах и детских садах, но использование внебюджетных источников финансирования их строительства было бы весьма своевременным.

- Городские власти ведут системную работу по созданию и обновлению социальной инфраструктуры, вкладываются очень большие бюджетные средства, - сообщила она. - Сегодня дети с 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах, однако в ряде микрорайонов остается вопрос с их доступностью. Действия администрации Перми направлены на то, чтобы максимально удовлетворять запросы родителей на получение места в дошкольное учреждение ближе к дому. Для этого только за последние четыре года было создано порядка 10 тысяч новых мест для дошколят. Кроме того, за это же время были построены «с нуля» четыре школы, еще три - капитально отремонтированы. Средства на строительство и обновление социальных объектов город получает, в том числе из федерального и краевого бюджетов в рамках реализации национального проекта «Демография».

Однако масштабное многоэтажное строительство формирует серьезную нагрузку на социальную инфраструктуру, школы и детские сады.

- Оно создает сложности для жителей микрорайонов, - отметила Людмила Серикова. - Чтобы нивелировать эту проблему, власти города предложили внести изменения в Правила землепользования и застройки Перми, установив новые параметры в виде высоты и плотности застройки. Надеемся, что внесение изменений в Правила землепользования и застройки позволит увеличить количество социальной инфраструктуры в застраиваемых микрорайонах за счет застройщиков. И это станет еще одним источником финансирования гармоничного развития города.

Рейтинг микрорайонов по загруженности школ и садиков

В Перми сейчас составлен своеобразный «антирейтинг» микрорайонов - тех, где напряженность с местами в детских садиках и школах. По школам в «антилидерах» значатся центр города, микрорайоны Вышка, Гайва, Судозавод, Садовый, Левшино. По садикам - микрорайоны Садовый, Ива, Водники, Вышка, Пролетарский, Мильчакова, Данилиха, Кислотные дачи, а также центр города.

Именно в этих микрорайонах и предлагается вводить ограничительные коэффициенты по высотности возводимых домов. И изменять их в случае заключения соглашений с застройщиками по поводу возведения социальной инфраструктуры.

- Надо добиться того, чтобы новые «правила игры» были выгодны всем сторонам - и жителям города, и застройщикам, - говорят пермские депутаты. - А для этого предстоит серьезно поработать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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