2019-08-22T09:53:51+03:00
Общество

Ночь кино 2019 в Перми: программа мероприятий

Рассказываем, какие события будут проходить 24 августа в Ночь кино в Перми
Елена КОНОВА
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В Перми акция Ночь кино 2019 пройдет почти во всех музеяхВ Перми акция Ночь кино 2019 пройдет почти во всех музеяхФото: Евгения ГУСЕВА
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24 августа 2019 в Перми пройдет Ночь кино. Во многих других городах России тоже состоится эта акция. Рассказываем, какие мероприятия можно посетить и куда пойти в Ночь кино 2019.

Пермская художественная галерея

С 14-00 до 21-00 в галерее пройдут кинопоказы фильмов из цикла «Передвижники». Пермяки узнают интересные факты из жизни Архипа Куинджи, Ивана Шишкина, Илью Репина, Ивана Айвазовского и других известных художников.

ВШЭ

Высшая школа экономики проведет лекторий «История и кино. История о кино». Преподаватели учреждения расскажут о том, что объединяет историю, кино и реальность. Лекции пройдут с 18-30 до 22-00. Нужна регистрация на событие.

PERMM

С 17-00 до 22-00 в музее современного искусства пройдут показы документальных фильмов о том, как влияют люди на биосферу, о разумном потреблении пластика. Также музей подготовил лекции от эко-активистов о том, как рационально относится к ресурсам и как правильно утилизировать мусор в Перми. А еще всех гостей PERMM ждут мастер-классы.

Государственный архив Прикамья

Ночь кино в Перми 2019 начнется в архиве в 18-00, где пройдут презентация фото и документов по истории кинотеатров Перми. А в 20-00 в архиве состоится лекция «Движение сквозь космос... в кино».

Киноцентр «Премьер»

В кинотеатре пройдут бесплатные показы фильмов «Домовой», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» и «Балканский рубеж». Показы начнутся в 20-00 (вход по количеству свободных мест в зале). А в фойе «Премьера» пройдут выставка «Наше любимое кино».

Полную программу смотрите на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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