В Перми открылась выставка «Сокровища музеев России»

- Многие из этих картин мы видели на иллюстрациях в школьных учебниках и даже подумать не могли, что когда-нибудь увидим их вживую, - говорит заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина. -Значимость этой выставки в том, что искусство приближается к человеку. Не каждый может пропутешествовать по России, посетить все эти музеи, а тут в одном месте можно увидеть настоящие шедевры.

В Пермской художественной галерее открылась выставка «Сокровища музеев России». Это уникальная возможность для пермяков увидеть редкие картины Айвазовского, Левитана, Крамского - художников, имена которых в России знает каждый.

В разных музеях страны, от Мурманска до Владивостока, хранятся шедевры живописи, которые можно увидеть, только приехав в тот или иной город. Поэтому в прошлом году было решено собрать в одном месте самые знаковые экспонаты из провинциальных коллекций - от иконописи до соцреализма, созданные выдающими российскими художниками XVIII – ХХ веков. Более 200 картин из 50 музеев показали на выставке «Сокровища музеев России» в Москве, в Манеже.

Эта выставка стала самой посещаемой в России. За месяц в Манеже побывали 250 тысяч человек. Но опять-таки увидеть ее могли только москвичи и гости столицы. А чтобы сделать искусство более доступным для жителей провинции, в рамках национального проекта «Культура» были созданы три передвижных экспозиции «Сокровища музеев России», которые начали свой триумфальный путь по стране.

В Перми прибыли 54 работы из 17 музеев, в том числе Владимиро-Суздальского, Сергиево-Посадского музея-заповедника, Музея-панорамы «Бородинская битва». Представлены на выставке и 9 картин из фондов самой Пермской галереи. Некоторые из них, к примеру, парадный портрет

Петра I или жанровую сценку «Надоел!» Алексея Корзухина, пермяки могли видеть в залах постоянной экспозиции музея. А вот картина «Геологи» Владимира Мальцева обычно хранится в запасниках галереи.

– Эта работа из нашей коллекции является символом сурового советского стиля, - рассказывает директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян. - И мы очень рады, что имеем возможность показать ее посетителям.

В числе работ из нашей галереи также «Игра теней» Владимира Плотникова. Эта картина стала неким символом пермской экспозиции. И на фоне ее репродукции первые посетители выставки с удовольствием делают селфи.

- Пермская галерея вошла в очень ограниченное число музеев, которым было доверено показать «Сокровища музеев России», - отмечает Юлия Тавризян. - Причем сокровища – в прямом смысле слова. Это работы высочайшего художественного уровня. Для нас - честь принимать такой проект.

В числе самых знаковых картин, которые можно увидеть на выставке, - портрет Елизаветы Петровны работы одного из ведущих русских живописцев Алексея Антропова, «Витязь» Ивана Билибина, икона святого царевича Димитрия Углического, а также картины Ивана Айвазовского, Ивана Крамского и Игоря Грабаря.

Во время работы выставки можно познакомиться с историей каждой из картин благодаря бесплатному приложению, которое можно скачать прямо в галерее, или с помощью аудиогида. Также ежедневно в холле галереи будут проходить кинопоказы, рассказывающие об экспонатах выставки.

Так как выставка проходит в рамках нацпроекта «Культура», то вход на нее бесплатный. Причем, не только в залы, где будут выставлены «Сокровища музеев России», но и во все залы галереи. Так что до 29 сентября пермяки смогут побывать в Пермской художественной галерее совершенно бесплатно.

За первый час работы на выставку пришли более тысячи пермяков, а уже днем у входа в галерею собралась длинная очередь из желающих увидеть произведения великих мастеров.

ВАЖНО!

Передвижная экспозиция «Сокровища музеев России» создана в рамках национального проекта «Культура» Патриаршим советом по культуре при участии проекта «Россия – Моя история», Государственной Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и фонда «Прорыв». Кураторскую группу проекта возглавила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. В Перми выставку поддерживает министерство культуры Пермского края.