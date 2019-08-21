Тепло с альтернативой

Тепловые сети в любом городе в центре внимания круглый год: зимой рвутся, летом ремонтируются, вызывая отключения горячей воды и пробки. Система, спроектированная полвека назад, работает на пределе, и до недавнего времени было непонятно, есть ли ресурс для ее обновления, или придется и дальше ограничиваться «заплатками», пока их есть куда ставить. К счастью, государство придумало способ привлечь деньги в сферу теплоснабжения, не залезая при этом в карман потребителя. В список городов, которым имеет смысл в приоритетном порядке перейти на новую модель рынка тепла, внесена и Пермь.

Давайте разберемся, что это и зачем нам это нужно.

Преимущества программы

При современном подходе к расчету тарифа за гигакалорию за теплоснабжение города отвечает единая организация. Она принимает на себя всю ответственность за весь комплекс теплосетей по фиксированной для потребителя цене – определенному тарифу. Этот тариф определяется в рамках свободного ценообразования, но при этом он ограничен предельной планкой. Неофициально его еще называют «альтернативная котельная» или «эталонная цена».

«Альтернативная котельная» - метод расчета цены на тепловую энергию, при котором рассматривается, что дешевле: построить собственный источник тепла возле дома или подключиться к существующему через систему централизованного теплоснабжения? Это математическая формула, по которой в зависимости от конкретной местности и типа топлива можно рассчитать, сколько будет стоить тепло от новой котельной с самыми современными технологиями. Минэнерго России даже разработало специальный калькулятор и разместило его на своем сайте. С помощью этого инструмента житель любой точки страны может узнать, сколько будет стоить гигакалория, произведенная «альтернативной котельной» для его города, и сравнить получившуюся цифру с суммой в платежке.

Таким образом, для расчета стоимости тепла за основу берется стоимость «альтернативной котельной», подключения к ней потребителей и ее обслуживания. Это предельный уровень тарифа. Дороже него продавать тепло нельзя. И в этом существенное отличие от нынешней системы, когда каждый теплоисточник выставляет свою цену, исходя из суммы собственных затрат, какой бы высокой она ни была. Принятие же нового правила предполагает увеличение тарифа только в пределах, ограниченных верхней планкой – «альтернативной котельной». При этом для тех горожан, кто уже платит больше «альткотельной» (а такое бывает сплошь и рядом), тариф и вовсе будет заморожен на период, пока не сравняется с эталонной ценой – в течение нескольких лет. Сейчас эта категория жителей фактически переплачивает за тех, кто платит ниже уровня «альткотельной». Один из эффектов нового подхода – выработка справедливой цены для всех горожан.

Увеличение вложений

Переход на новый метод позволит привлечь инвестиции в сферу теплоснабжения, улучшить качество сетей и оборудования. Компания-поставщик тепла заинтересована во внедрении метода «альтернативной котельной» и готова инвестировать в теплоснабжение, так как именно «альткотельная» дает возможность нарастить капитальные вложения. Ведь правило цены устанавливается раз и навсегда – а значит, компания понимает временные перспективы инвестирования и понимает правила игры, по которым она может привлечь в город больше средств на ремонты для повышения энергоэффективности.

Это важно именно в теплоснабжении, поскольку сейчас таких инвестиций остро не хватает – темпы перекладки тепловых труб отстают от темпов ветшания сетей. При необходимом ежегодном уровне замены в 3% от всех трубопроводов нынешнее ценовое регулирование позволяет менять менее 1%. А это значит, что, если ничего не менять, через 5 - 7 лет все тепловое хозяйство города превратится в труху.

Ответственность, гарантии и планы

Обязательное условие перехода на метод «альткотельной» - подписание соглашения между администрацией города и единой теплоснабжающей организацией об исполнении схемы теплоснабжения – генерального документа, в соответствии с которым развивается система подачи тепла в дома Перми. Этот «тепловой генплан» определяет все направления, куда будет двигаться центральное отопление в ближайшие 10 - 15 лет. Документ будет содержать все технические мероприятия, которые должна выполнить единая теплоснабжающая организация – перекладки, замена изоляции, обновление тепловых пунктов. И это, как правило, намного более серьезные объемы, чем то, что позволяет действующий тариф.

Одновременно с этим должна проводиться наладка внутридомовых тепловых узлов, что повысит уровень теплового комфорта в квартирах, и установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, ведь сейчас реальное понимание того, кто сколько потребляет, подменяется нормативом, который фактически представляет собой «среднее по больнице». А самое главное – новая модель абсолютно добровольна. Каждый город сам решает, переходить или не переходить, и если переходить, то как и когда. Так что сейчас лучшее время взвесить все «за» и «против» и определить, как будет развиваться теплоснабжение Перми.

КСТАТИ

Что переход на расчет по методу «альтернативной котельной» даст городу

• Снижение аварийности теплосети.

• Повышение качества теплоснабжения - ликвидация перетопов/недотопов у потребителей зимой: неэффективные поставщики, которые «жарят» квартиры в межсезонье и недогревают зимой, будут вынуждены проводить модернизацию или уйти с рынка.

• Возможность контролировать работу поставщика тепла – в зоне ответственности ЕТО сигналы от жителей будут обрабатываться в режиме онлайн

• Уменьшение летних «раскопок» и сокращение срока отключения горячей воды.