«Он такой милый». Полиция Пермского края попросила пермяков придумать имя для новорожденного щенка

ГУ МВД России по Пермскому краю объявило конкурс «Кличка на вырост» и предлагает пользователям сети Instagram поучаствовать в выборе имени будущему четвероногому стражу порядка.

Главный герой - чистокровный малыш породы немецкой овчарки. Он родился всего неделю назад, 14 августа, в центре кинологической службы. Его родителей зовут Фоай Винд Марко и Венеция. У него есть брат и три сестры.

Фото предоставлено ГУ МВД России по Пермскому краю

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, у щенка еще не открылись глаза, он ничего не видит и постоянно находится с мамой и другими щенками. Через несколько месяцев у него начнется обучение, во время которого ему определят профиль будущей службы. Возможно, он будет искать людей, находить тайники или ловить преступников. Он может остаться в Перми, а может отправиться в другой город Прикамья или даже в другой регион России.

Пока же первое, что сейчас ему больше всего необходимо, - это обрести собственное имя. Предложения от пермяков ждут в комментариях под соответствующим постом на @mvd59 до 23 августа включительно. Сотрудники центра кинологической службы, представители Общественного совета при региональном МВД выберут лучшие варианты. Окончательное решение примут подписчики страницы. Уже на следующий день в официальном аккаунте ГУ МВД России по Пермскому краю в Instagram появится пост о старте финального голосования.

Кличка для будущего полицейского пса будет определена большинством голосов, после чего объявят результаты. Единственное условие - имя щенка должно начинаться на букву «с». Таковы правила кинологов.

В краевой полиции обещают, что пользователя социальной сети, чей вариант будет признан лучшим, пригласят на экскурсию в пермский центр кинологической службы пообщаться с четвероногими стражами порядка и, конечно, с героем конкурса. Также в региональном МВД говорят, что будут регулярно рассказывать, как растет полицейский щенок и какие делает успехи в освоении профессии.

Пермяки начали активно поддерживать акцию. В списке предложенных вариантов – Сплинтер, Сармат, Сойер, Снуппи, Спайк, Сталкер, Стинг, Султан, Страйк, Стинг, Счастливчик, Степлер, Собр, Серпантин, Сильвестр, Сырок, Санни и многие другие.