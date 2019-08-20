«Есть еще 10 дней на чудо». До 31 августа пермские школьники могут стать участниками акции «Цветы жизни»

- Только добрые эмоции мы испытываем, когда узнаем, что наши дети перевели деньги на счет тяжелобольных детей. К чему эти многочисленные букеты, которые через неделю завянут. А с пустыми руками, спасибо заботливым родителям, мы все равно домой не уходим, один красивый букет в честь начала учебного года нам обязательно подарят, - единодушны педагоги пермских школ.

1 сентября в Пермском крае традиционно пройдет благотворительная акция «Цветы жизни». Ученики смогут отказаться от лишних букетов учителям и пожертвовать сэкономленные деньги на помощь тяжелобольным детям. В этом году для участия в акции уже заявились почти десять тысяч школьников со всего Пермского края. Ребята из 185 школ, гимназий и лицеев переводят деньги на благотворительность не только целыми классами, но и целыми школами. Это ученики из Перми, Краснокамска, Добрянки, Березников, Осы и еще 55 населенных пунктов со всего Пермского края.

- В прошлом году акция «Цветы жизни» вызвала широкий общественный резонанс и стала самым массовым благотворительным мероприятием в истории региона, - говорят организаторы акции, благотворительный фонд «Дедморозим». - Год назад в ней приняли участие 18 000 школьников. Было собрано 3 201 819 рублей 58 копеек. Эта невероятная сумма позволила закрыть все срочные потребности тяжелобольных ребят, подопечных «Дедморозим», а также поддержать работу четырех проектов фонда. В течение учебного года «Цветы жизни» помогали выздоравливать 107 тяжелобольным детям.

Участие в акции должно быть добровольным. Фото: фонд "Дедморозим".

Важно, что участие в «Цветах жизни» должно быть добровольным – каждый помогает только по своему желанию. И есть есть 10 дней, чтобы совершить это доброе чудо. Регистрация для участия в акции открыта до 31 августа, но желательно пройти ее заранее.

Первое, что нужно сделать – обсудить с учениками, родителями и учителем саму благотворительную идею. Затем нужно заполнить заявку на сайте Дедморозим. В заявке укажите количество школьников, кто решил помочь тяжелобольным детям, так как для каждого ученика будут приготовлены памятные сувениры о совершенном им чуде.

Далее определите, как будете проводить благотворительный сбор: поставите общую копилку, в которую ученики сами будут жертвовать деньги или выберете ответственного за сбор и перечисления человека.

С 26 августа до 1 сентября включительно не забудьте забрать в штабе фонда «Дедморозим» сувениры для ребят. (ул. М. Горького, 60 (вход с торца) с 10.00 до 19.00). А до 9 сентября передайте собранные средства в фонд Дедморозим.