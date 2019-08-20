«Я не виновен». Осужденный за взятку экс-министр транспорта Прикамья не смог обжаловать приговор

- Я против того, чтобы меня снимали в этой клетке за решеткой на телекамеры! – прозвучал из динамика монитора видеосвязи, оборудованной в зале краевого суда, голос бывшего краевого министра транспорта Алмаза Закиева. – Эти изображения из СИЗО могут повредить моему дальнейшему трудоустройству!

- А вообще-то в футболке и бейсболке он выглядит даже моложе, чем раньше, когда был министром, - негромко произнесла одна из журналисток.

Экс-министра не стали этапировать в зал краевого суда.Фото: Андрей МАТЛИН

Председатель судейской коллегии краевого суда подумала-подумала и протест Закиева отклонила.

В краевой инстанции экс-министр пытался обжаловать приговор Ленинского суда. По нему следовало, что если Закиеву и придется трудоустраиваться, то не раньше, чем через 8 лет и 6 месяцев. Именно столько ему дали за взятку в особо крупном размере. А еще присудили вернуть 8 миллионов рублей государству.

Форма вмененной ему взятки оказалась весьма необычной. Его обвинили в том, что в 2015 году он продал по завышенной на 8 миллионов цене - за 28 миллионов рублей элитную квартиру в Тюмени одному из руководителей тюменской компании «Мострострой-12». И якобы за это, став министром Пермского края, помог этой фирме потом выиграть контракт в 2 миллиарда рублей на строительство обхода Чусового. Позже, когда на экс-министра завели уголовное дело, покупатель этой квартиры написал следователю УФСБ явку с повинной о получении взятки.

Ну, а в 2016 году проигравшая двухмиллиардный тендер компания «Уралмостострой» обратилась с жалобами в различные инстанции. Министра сняли, поместили в изолятор. Строительство обхода Чусового отложили. Поступившие федеральные средства вернули в российскую казну.

Обход Чусового по-прежнему строится. Сайт правительства Пермского края.

- Я не считаю это взяткой! – заявил по коференц-связи экс-министр. – Моя жена Ольга, которой принадлежала эта квартира, собиралась продать ее даже дороже - за 30 миллионов. Жилье расположено в элитном доме, там эксклюзивный итальянский паркет на полу, индивидуальная планировка. Раньше в ней жил губернатор Тюменской области, который был до Собянина. Да, казанские эксперты оценили ее в 20 миллионов, но вот московские – в 27 миллионов 400 тысяч. Почему к их мнению не прислушались?

Адвокат экс-министра объяснил: оценку стоимости тюменской квартиры Закиевых проводили средневолжский и московский региональные центры судебной экспертизы. И определяли ее как среднюю цену пяти квартир-аналогов, а элитное жилье везде стоит по-разному, поэтому-то цифры, мол, и получились различными. Но трактовать эти различия, по его мнению, следует всегда в пользу обвиняемого.

- Шла борьба за миллиардный контракт, и из моего подзащитного сделали козла отпущения, - заявил адвокат. – Теперь он сидит за решеткой, а мог бы приносить пользу обществу. В выигрыше оказался «Уралмостострой», который, в конце концов, получил выгодный контракт.

Кому-то показалось, что экс-министр выглядит даже помолодевшим.Фото: Андрей МАТЛИН

Прокурор с такими оправданиями не согласился.

- Осужденный сам попросил руководителей тюменской компании купить у него квартиру, - объяснил он. - Причем, на переговоры о сделке предложил прийти без мобильных телефонов.

- Я старался сделать все для того, чтобы развивать качественную транспортную инфраструктуру Пермского края, - сказал в последнем слове экс-министр Алмаз Закиев. – А что вышло в результате всей этой истории? Обход Чусового уже мог бы быть построен, и край получил бы федеральные деньги на строительство еще какого-нибудь объекта. Но стройку отложили, 390 миллионов пришлось вернуть в федеральный бюджет, и эти деньги для региона фактически потеряны. Обход Чусового до сих пор строится, и неизвестно, когда будет закончен. И вообще-то победителя отмененного впоследствии конкурса определили 10 членов конкурсной комиссии, а не я. И все они заявили на суде, что я на них не оказывал никакого давления.

Экс-министр предложил отменить решение Ленинского суда и признать его невиновным. Но судейская коллегия краевого суда, посовещавшись, оставила вынесенный ему приговор без изменений.