«В спортивном костюме и на шпильках». Как менялась мода в Перми с 60-х по 2000-е

Уже осенью жители Перми смогут увидеть, как развивалась в городе модная индустрия. В городском архиве откроется коллекция фотографий по истории пермской моды.

Самый ранний снимок датирован 1968-1969 годами, на нем сотрудницы Пермского дома моделей одежды запечатлены на уборке картошки. Поздние фотографии – из начала 2000-х, рассказывают о коллекциях современных пермских модельеров.

Каталог Пермского дома моделейФото: Василий Вахрин

Документы передала в архив доцент Пермского филиала Высшей школы экономики Юлия Папушина. Собрать коллекцию ей помогли бывшие сотрудники Пермского дома моделей и дизайнеры. Одним из тех, кто принял участие в сборе материалов для коллекции, стал пермский дизайнер одежды и стилист Алексей Ворон. Специально для «КП - Пермь» он вспомнил развитие пермской моды по годам.

1960-е: мини-бикини

Пермский дом моделей был создан в 1961 году. Главные направление моды тех лет - практичность и сдержанность. Но появились первые радикальные изменения. В моду вошел купальник-бикини, женщины стали носить мини-платья и мини-юбки. Брюки из элемента спортивной одежды перешли в повседневную. Особенно полюбились модницам 60-х брючные костюмы. Стали распространяться джинсы.

Коллекция очков 1960-70-х годов. Предоставлено Пермским городским архивом

Главная примета того времени – экстравагантные солнезащитные очки с огромными массивными оправами. Их делали из винила, пластика или металла. Именно в начале 60-х в моду вошла оправа с заостренными вытянутыми углами, называемая «кошачий глаз», вновь актуальная сегодня.

Коллекция очков 1960-70-х годов.Фото: Василий Вахрин

1970-е: просто и удобно

Для 70-х характерно сочетание натуральных тканей - хлопок, батист, ситец - и синтетики - кружевница, кримплен. Например, было модно пальто из кружевницы. Пошел бум на кримпленовые болгарские костюмы.

Появилось понятие «фирменная вещь», под которым понимали любое изделие из-за границы. Культовая одежда тех лет – это водолазка, батник (мужская или женская рубашка с застежкой на планке), сапоги-чулки, брюки-клеш, дубленка.

1980-е: длина изделий прикрывает колени

Широкое распространение получили всевозможные значки с символикой Олимпиады-80, мультфильмов, например, «Ну, погоди!». Их крепили даже на классические пиджаки. Так возникла первая «брендовость», логотипы. В моде были сумки с закругленными углами. Появились модники – подпольщики в кроссовках «Адидас».

А каталог Пермского дома моделей за 1980 год сообщает: «В женской одежде получат развитие прямой силуэт, приталенный силуэт, останется без изменений трапециевидный силуэт – в молодежной меховой одежде, а полуприлегающий – для одежды женщин среднего и старшего возраста. Длина изделий прикрывает колени. Следует отметить тенденцию к определенному укорочению одежды. Исчезнет многоэтажность длин, многоярусность в одежде».

Каталог Пермского дома моделейФото: Василий Вахрин

1990-е годы: лосины и дутыши

Рассвет Центрального колхозного рынка, первые «челноки». В моде - джемпера и шарфы из мохера, сапоги-дутыши, курточки-«матрасы» (на синтепоне в вертикальную цветную полоску), джинсы-«пирамиды». На улицах города часто можно было увидеть девушек в лосинах и в футболке навыпуск, в огромных серьгах из пластика.

Фотосессия для модельных агентств 1997 года.Фото: Василий Вахрин

А с середины 90-х в Пермь пришла стилевая революция. У людей появилась возможность ездить за границу и покупать у перекупщиков модные западные журналы.

В это время Пермь одна из первых в стране «познакомилась» с люксовой косметикой. Некоторые предприятия на условиях бартера получали из-за границы трикотаж, пуховики, сапоги, косметику и распродавали среди работников.

Фотосессия для модельных агентств 1997 годаФото: Василий Вахрин

2000-е годы: город модных людей

Конец 90-х – начало 2000-х – это такие смелые сочетания, как спортивный костюм и шпильки. В моде продолжился курс на индивидуальность. Появилось понятие «стильного человека». Особенность Перми – в расположении. Одновременное поступление товаров из Азии и Европы создавало стилевой синтез.

- Пермяки всегда одевались элегантно, со вкусом, самобытно, - рассказывает Алексей Ворон. - На работу ходили как на праздник, грамотно подбирая образ. До сих пор на улицах города можно встретить женщин в возрасте в стильной винтажной одежде.

Коллекция Алексея Ворона 1990-х годов. Предоставлено Пермским городским архивом

Кстати

Автор коллекции Юлия Папушина продолжает работу над исследованием и призывает пермяков, у которых есть фотографии или другие материалы по развитию легкой промышленности и моды в Перми, прислать их на почту yupapushina@hse.ru или сообщить в редакцию Екатерине Гаспер по телефону 206-45-00.