2019-08-20T12:47:28+03:00
Общество

«Не дети, а звери растут». В Перми подростки издевались над собакой

Это происходило на детской площадке
Екатерина ГАСПЕР
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Скрин с видео из группы "Пермь Активная"Скрин с видео из группы "Пермь Активная"
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В соцсетях появилось видео, на котором двое подростков издеваются над собакой прямо на детской площадке во дворе дома по ул. Репина. Один из них пинает и бьет животное, а другой равнодушно смотрит на это. Время от времени они совещаются, после чего молодой человек, возможно, хозяин беззащитного пса, снова подходит к нему и начинает бить.

Скрин с видео из группы "Пермь Активная"

Скрин с видео из группы "Пермь Активная"

При этом животное находится на поводке. Собака никак не отвечает на агрессивные действия человека, спокойно сидит рядом и даже выполняет команды. Иногда она пытается вилять хвостом.

- Он ее пинает, бьет, а она ему ничего не делает. Безобидное животное, как таким только дают собак! – говорит автор видео. – Даже пес просит не трогать его!

В комментариях пользователи не сдерживают негативных слов в адрес подростков, возмущаются, почему никто не вступился за беззащитное животное и предлагают вмешаться в ситуацию полицию и правозащитников. Большинство призывают найти подростков и призвать к ответственности их родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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