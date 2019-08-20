2019-08-19T21:28:57+03:00
Общество

"Внезапно дочке стало трудно двигаться". 8-летней пермячке с неизлечимой болезнью нужна помощь

Даше Вахрушевой надо приобрести важную медтехнику
Елена КОНОВА
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Даша. Фото пресс-службы "Дедморозим"Даша. Фото пресс-службы "Дедморозим"
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8-летняя Даша Вахрушева из Перми до 1 года и 3 месяцев была обычным здоровым ребенком. Но потом родители заметили, что ей трудно двигаться, реагировать на окружающих. Они стали выяснять, что случилось с Дашей, и поехали в клинику Москвы. Врачи обнаружили, что у девочки неизлечимое генетическое заболевание.

- В два годика Даша уже не могла сидеть, а в три - видеть, - рассказали в пресс-службе фонда "Дедморозим". - Сейчас девочка не может самостоятельно есть и даже дышать. Скоро 1 сентября, и когда все дети пойдут в школу, Даша тоже пойдет на учебу - только другую. Девочка учится простым, но важным вещам: дышать, самостоятельно держать любимую игрушку в руках и улыбаться членам семьи.

Сейчас девочке очень нужна медицинская техника: реанимационный мешок, пульсоксиметр, кислородный концентратор, аспирационные зонды, низкопрофильная гастростома, функциональная кровать, а также расходные материалы для оборудования.

- Стоимость медтехники - 304 776 рублей, - рассказали в пресс-службе фонда "Дедморозим". - Вы можете помочь купить для Даши набор чудес.

О том, как это сделать, подробно рассказано на сайте фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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