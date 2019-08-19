Погода в Перми в августе 2019: в Прикамье до выходных будет тепло и влажно

Какая погода ожидает пермяков на этой неделе? Южный циклон из Прикамья пока и не думает уходить. Поэтому, как сообщают в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, заметных изменений погоды не предвидится.

Как отмечает руководитель центра Павел Смирнов, каких-то неблагоприятных погодных явлений не ожидается. Не будет сильного ветра, но и смог на городских улицах не скопится. Будет сравнительно тепло и влажно. Правда, вероятны сильные ливневые дожди, к которым пермякам уже не привыкать.

Словом, погода отдаленно будет чем-то напоминать зимнюю тропическую.

Сегодня в понедельник, 19 августа, в Перми воздух днем прогреется до 22 градусов, преимущественно без осадков., но могут пройти кратковременные дожди. Но влажность все равно будет повышенная – до 92 процентов. Скорость ветра – 4 метра в секунду.

Во вторник сохранится похожая погода - в Перми будет до 22 градусов тепла. Но днем пройдут ливневые дожди.

В среду может стать чуть прохладнее – до 19 градусов днем: юго-западный ветер ненадолго сменится на северо-восточный, который и принесет прохладу. Осадки ожидаются умеренные.

В четверг воздух вновь может прогреться до 22 градусов, но к выходным ветер снова переменится. В пятницу, субботу и воскресенье днем ожидается около 18 градусов тепла. Возможны ливневые дожди.