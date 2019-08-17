Шедевры ценой в миллиард – благодаря им вход в Пермскую галерею целый месяц будет бесплатным

У пермяков появилась редчайшая возможность увидеть картины известнейших русских художников: Клодта, Айвазовского, Левитана. В Пермской художественной галерее 21 августа откроется выставка «Сокровища музеев России».

Картины Клодта, Крамского, ЛевитанаФото: Василий Вахрин

В 30-годах прошлого века советское правительство решило раздать провинциальным музеям по несколько картин известных мастеров из столичных музеев. Чтобы возможность «вживую» поглядеть на живопись Репина или Васнецова была у каждого жителя страны. Из уральской деревни в столичную Третьяковку не наездишься. Ну, а побывать на групповой экскурсии в областном музее все-таки можно.

Картина одного из основоположников русского пейзажа Федора Алексеева.Фото: Василий Вахрин

В результате в региональных музеях оказались настоящие шедевры, наличием которых их сотрудники заслуженно гордились. Но посмотреть на них можно было, только приехав в тот или иной город.

Портреты героев войны 1812 года из Музея-панорамы «Бородинская битва».Фото: Василий Вахрин

И в прошлом году было решено собрать в одном месте самые выдающиеся экспонаты из провинциальных коллекций. Выставка «Сокровища музеев России», прошедшая в прошлом году в Москве, стала самой посещаемой выставкой России. На ней было представлено более 200 картин из 50 музеев, в том числе и 14 работ из фондов Пермской художественной галереи

Пресс-секретарь выставки Александр Тарасов: «Сокровища музеев России» стала самой посещаемой выставкой России.Фото: Василий Вахрин

Успех выставки побудил организаторов устроить показы шедевров в разных городах страны. Но так как выставочных залов, где можно было бы разместить 200 с лишним картин, практически нет, коллекцию «Сокровища музеев России» поделили на три части, каждая из которых начала свой триумфальный путь по стране.

В Пермь прибыли работы с выставки, которая до этого экспонировалась в Тюмени, а после нас поедет в Омск. Это 54 работы из 17 музеев, в том числе Владимиро-Суздальского, Сергиево-Посадского музея-заповедника, Музея-панорамы «Бородинская битва».

Здесь представлены парадные портреты XVIII века, в частности,царей Алексея Михайловича и Петра I (он, кстати, из собрания Пермской галереи), портрет Елизаветы Петровны работы Алексея Антропова. Можно увидеть пейзаж Исаака Левитана и икону Святого царевича Димитрия Углического, картины Ивана Айвазовского, Ивана Билибина и Игоря Грабаря.

Икону Святого царевича Димитрия Углического привезли из Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Фото: Василий Вахрин

Во время работы выставки можно будет познакомиться с историей каждой из картин благодаря бесплатному приложению, которое можно будет скачать прямо в галерее, или с помощью аудио-гида. Также ежедневно в холле галереи будут проходить кинопоказы, рассказывающие об экспонатах выставки.

Выставка разместилась в залах Пермской галереи.Фото: Василий Вахрин

Как рассказали организаторы, страховая стоимость выставляемой коллекции составляет астрономическую сумму в миллиард рублей. И при любом другом раскладе, чтобы покрыть все расходы, связанные со страховкой и транспортировкой картин, билеты на выставку были бы довольно дорогими. Но так как выставка проходит в рамках национального проекта «Культура», то вход будет бесплатным. Причем, не только в залы, где будут выставлены «Сокровища музеев России», но и во все залы галереи.

Так что с 21 августа по 29 сентября можно побывать в Пермской художественной галерее совершенно бесплатно.