Как не сойти с ума в «WhatsApp»: исповедь многодетной мамы, которая состоит в 10 родительских чатах

Приближается первое сентября. А это значит, что в смартфонах пап и мам снова оживут родительские чаты. Благое вроде бы придумали дело – объединить всех родителей, чьи дети учатся в одном классе или ходят в одну группу в детском саду. С помощью мессенджеров можно быстро решать возникающие вопросы. Однако, кроме видимой пользы, у многих родителей от сотен сообщений день порой начинает глаз дергаться. Кто несет ответственность за порядок в родительских чатах и реально ли его навести?

В детском саду – детсадовские проблемы

На днях коллега по работе устроила маленькую дочку в детский садик и пожаловалась, что неделя нахождения в родительском чате уже «взорвала ей мозг». Телефон не перестает «булькать» от непрекращающихся сообщений. Родители обсуждают, каким цветом красить стены в группе, сообщают, кто проспал и опоздает на завтрак, кому нужно на прием к врачу, где покупать «правильные» чешки на физкультуру…

- Терпи, дорогая, это только начало! – успокаиваю ее я.

У меня детей трое. Два – школьника и один детсадовец. Но это не значит, что родительских чата тоже три. Они постоянно множатся, словно голова Лернейской гидры. Появляются отдельные группы «Школьная форма», «Родительский комитет», «Выпускной».

Можно, конечно, выйти из этих чатов, как это сделал мой предусмотрительный муж, но тогда есть шанс, что обязательно пропустишь что-либо важное.

В детсаду все немного прощеФото: Мария ЛЕНЦ

Обычное утро мамы дошколенка начинается с того, что я подключаю телефон к интернету. Если оставить всемирную паутину на ночь, то гарантированно либо «совы» либо ранние «жаворонки» обязательно разбудят тебя раньше будильника.

После включения получаю с десяток сообщений: «Снимите нас с питания, мы сегодня в гости к бабушке поехали», «Можно и нам Н поставить, мы сегодня приболели», «Мы в больнице задерживаемся, оставьте нам завтрак».

Пока еду на работу «подтягиваются» опоздавшие: «Вы в группе или на участке гуляете?», «Сегодня кружок будет? Форму нести?».

Днем на телефон приходит еще с десяток сообщений: фото, чем сегодня занимались дети в садике. Или просьбы воспитателей поучаствовать в конкурсе или принести деньги за театр или концерт. А к вечеру новые проблемы: «Отправьте ребенка одеваться, я уже подхожу к садику», «Мы завтра выходим, поставьте нас на питание», «Что на ужин сегодня?»

На Новый год - тоже подаркиФото: Алексей БУЛАТОВ

Если ребенок – школьник

Чаты родителей школьников обычно начинают активизироваться перед 1 сентября. «Во сколько будет линейка?», «Цветы в этом году как будем дарить?», «Для участия в «Веселых стартах» нужно 10 человек». «На экскурсию кто будет записываться?», «По английскому учебник надо закупать, кто деньги собирает?». А потом еще 30 сообщений: «За Васю получила», «За Машу получила», «За Федю получила»… Или: «А номер карты напомните».

Если ты работаешь в родительском комитете, то автоматически попадаешь еще в один родительский чат. А тут – обсуждение подарков на дни рождения, Новый год, 23 февраля и 8 марта. В твой телефон летят десятки предложений и ссылок на фигурное мыло, шоколад или канцелярские наборы. А потом комментарии мам на каждый предложенный товар. И чаще все сходятся на первом варианте.

Скоро выбирать подарки для первоклассниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но и это еще не все. Каждый ребенок ходит в какой-либо кружок. Там тоже есть родительский чат. Моя средняя дочь посещает театральную студию. В один чат для удобства педагога объединены мамы и папы нескольких групп: младшей, средней старшей. И всем группам тоже нужно решить, что дарить на новый год, 8 марта, 23 февраля и выпускной. Если родители решили заказать футболки, то гарантированно мозг взорвется от пересылаемых размеров. А когда в мае идут отчетные спектакли, сотовый просто «взрывается» от сотен любительских фото и видео, которые отравляют мамы и папы.

Проголосуйте за нас, пожалуйста!

И я согласна, что все перечисленное выше – это общение по делу. Это действительно нужно, чтобы не выпасть из информационного поля группы или класса. Но ведь помимо этого в родительских чатах бывает и масса того, что отвлекает от работы, домашних дел, отдыха, а порой и просто злит.

Самое раздражающее, это всевозможный спам: «Наша Маша участвует в конкурсе. Проголосуйте за нее, пожалуйста!», а вдогонку этому сообщению летят с десяток плюсиков от тех, кто зашел на страницу конкурса, нашел Машу и поставил ей лайк. У меня сразу появляется вопрос, чем таким люди занимаются, что могут тратить на это время?

Или вот: «Не подскажете, какой врач лучше удаляет зубы?». После таких вопросов я сразу же либо выключаю интернет, либо звук у смартфона, потому что знаю, что сейчас полетят сообщения от тех, кто любит давать советы. Из этой же серии вопрос преподавателя о том, кто будет ходить в кружок на следующий учебный год. После него еще час-полтора голова идет кругом от того, что твой сотовый разрывается от бульканий.

Кто-то из родителей с гордостью любит выкладывать фото поделок, которые сделали их дети. Кто-то «страшилки» про педофила, которого видели в соседнем районе с припиской, что это секретная информация с полицейской сводки.

Похвастаться поделками ребенка тоже все любятФото: Влад КОМЯКОВ

Ну и конечно, поздравлялки. Праздников у нас, оказывается, море! День пап, масленица, яблочный спас, день железнодорожника, первый месяц весны, первый месяц лета и еще масса. Все бы ничего, но когда за час ты получаешь на телефон 30 открыток с гифками, телефон порой просто отказывается работать! Причем, все это остается в памяти и чтобы очистить ее, вновь нужно потратить свое драгоценное личное время!

Очинь граматныи саабщения

Но случаются в родительских чатах и курьезные истории, о ней мне рассказала коллега по работе – мама второклассника. Прошлой зимой к ним в родительский чат случайно затесался некий Алекс.

- Привет, кто-то добавил меня в эту группу, - поздоровался он.

- Поздравляем, вы в кругу избранных при президенте, - обрадовался один папа.

- Клево! Но у меня нет детеныша во 2А. Или, может, я просто не знаю об этом? Чего-то я занервничал.

- Значит будет! – продолжилась переписка.

- Ну а что, неплохо! – ответил новенький.

- Тогда сразу сдай 2000 на этот квартал! – продолжали юморить родители.

- Не вопрос, ребенка мне только покажите! Или хотя бы мать его, - отвечал Алекс.

- Завтра приходи на родительское собрание, со всеми и познакомим тебя, - подшучивали над новичком папы.

И тут к переписке подключились ответственные мамы: «А что, у нас завтра собрание?», «Во сколько?»

Затем отписались те, кому весь этот цирк надоел: «Люди, этого Алекса можно удалить из чата?»

- За что меня удалять? – не сдавался новичок.

- Ты в фонд класса не сдаешь! – грозили ему пальцем.

Оказалось, что это был ловкий рекламный ход. Перед удалением Алекс успел рассказать, что в общем-то он владелец автосалона и приглашает всех к себе за покупкой машины.

Кажется, что от сообщений можно с ума сойтиФото: Олег РУКАВИЦЫН

Хотите знать, что меня, филолога, выводит в родительских чатах из терпения? Это «очинь граматныи саабщения». Ошибки, опечатки и автозамена нередко доводит присланное сообщение до абсурда.

- Ни чего не нада, - пишет одна мамочка. - Купим сами.

- Корантин будет продлен? - спрашивает другая.

И я уверена, что это далеко не весь список бессмысленных раздражителей, которые встречаются в переписках пап и мам.

«Уберите звук и просматривайте сообщения вечером»

Пермский психолог Мария Шапошникова:

Всевозможные чаты, как и социальные сети, съедают у нас массу времени. Но как мы взаимодействуем с ними, это прежде всего наша собственная ответственность. Если отвлекаться на каждое уведомление, то поневоле начнешь разражаться на ни в чем неповинных людей. Хороший прием: уберите звуковые уведомления. Заведите привычку проверять сообщения раз в день в удобное для вас время. Пробежать текст глазами один раз в сутки гораздо легче, чем обращать внимание на каждое сообщение. Договоритесь с родителями на родительском собрании, что сообщения личного характера , например учителю, или конкретному человеку из родительского комитета, разумнее отправлять «в личку». Это экономит время всех остальных и делает обращение адресным, а значит, вы будете уверены, что оно прочитано тем, кем надо.

Помните, что некоторым людям действительно не хватает социального общения. Родительские чаты - одна из возможностей пополнить этот дефицит. Будьте снисходительны к всевозможным поздравлениям и эмоциональным репликам. Люди хотят ощущать свою причастность к какой-либо социальной группе. У кого-то это родительский коллектив класса. Ничто не мешает вырабатывать свои правила группового общения. Если вы видите проблему, проявите инициативу и поговорите об этом на родительском собрании. Мир меняется так стремительно, мы не всегда успеваем приспособиться к новым возможностям. Но все решаемо.