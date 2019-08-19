2019-08-19T10:19:49+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Стартует прием заявок на конкурсы грантовых и межрегиональных проектов в рамках программы СИБУРа «Формула хороших дел»

Конкурс социально значимых проектов проходит в 14 городах
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СИБУР открывает прием заявок на конкурсы грантовых и межрегиональных проектов в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Заявки принимаются до 11 октября 2019 года в электронном виде на сайте программы: https://www.formula-hd.ru/contest/.

В 2020 году важным критерием в ходе оценки конкурсных проектов станет применение цифровых технологий в социальной сфере. Проекты по всем направлениям, которые предусматривают их использование для решения отдельных задач, получат дополнительное преимущество в конкурсе.

По итогам сбора обратной связи от участников программы были внесены изменения в регламент грантового конкурса: из списка обязательных документов исключена справка от учредителя об отсутствии бюджетного финансирования на проект, отменена возможность участия для казенных предприятий и учреждений, предусмотрено предоставление обратной связи по заявкам, которые не войдут в число победителей.

Обновленные регламенты конкурсов опубликованы на сайте программы, в разделе «Конкурс»: https://www.formula-hd.ru/contest/.

Приоритетная задача «Формулы хороших дел» – формирование у ее участников навыков и компетенций, необходимых для реализации качественных и долгосрочных проектов. Для этого в городах проведения конкурса проводятся семинары, консультации и другие мероприятия.

«Главным результатом трех лет программы мы считаем не количество реализованных проектов, а тот факт, что все больше горожан объединяются в активные сообщества, придумывают социально-значимые проекты, обеспечивают их устойчивость и жизнеспособность. Но чтобы развиваться, уже недостаточно генерировать идеи и обладать компетенциями. Тренд сегодняшнего и завтрашнего дня – внедрение цифровых технологий в социальную сферу и изменение с их помощью качества жизни людей. Надеемся получить интересные заявки на эту тему!», – отметил Станислав Каспаров, Директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУРа.

Конкурс социально значимых проектов (грантовый конкурс) проходит в 14 городах, в которых СИБУР осуществляет производственную деятельность. В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения социальной сферы.

На конкурс межрегиональных проектов принимаются заявки по проектам, которые планируются к реализации одновременно в двух и более городах (регионах) производственной деятельности СИБУРа.

По всем вопросам, связанным с участием в конкурсах, необходимо обращаться к координаторам программы «Формула хороших дел»:

грантовый конкурс: grant@formula-hd.ru

конкурс межрегиональных проектов: project@formula-hd.ru

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Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по шести направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство.

В 2016-2019 годах победителями грантового конкурса стали 545 проектов в семнадцати городах. На средства грантов был проведен ремонт и реконструкция объектов социальной сферы, благоустройство парковых территорий, организованы городские спортивные и культурно-массовые мероприятия, оборудованы школьные лаборатории и др.

Более 50 межрегиональных проектов было инициировано и реализовано Компанией совместно с такими партнерами, как Государственный театр наций, Фестиваль-школа «Территория», Единая лига ВТБ, Фонд поддержки спорта и правопорядка, проект «Умная Москва» и др. Всего в рамках программы прошло около 5000 мероприятий, их участниками стали более 150 000 человек.

Подробная информация о программе доступна на сайте: www.formula-hd.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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