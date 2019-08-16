Потребительский кредит или кредитная карта?

«Срочно-обморочно» или давно планировали?

Потребительский кредит стоит брать на расходы, которые вы планировали заранее, но накопить нужную сумму быстро не получилось. Например, на ремонт или мебель, организацию свадьбы или юбилея, новый гаджет или дорогую бытовую технику, языковые курсы или абонемент в престижный фитнес-клуб.

А если решение о покупке возникло спонтанно? Вы пришли в торговый центр, а там – распродажа! Или давно мониторили цены на пятизвездочный отель в Крыму в бархатный сезон, и вдруг – удача! И только сегодня! Ну, или вам просто нужно перехватить немножко денег до зарплаты. В таких ситуациях больше подойдет кредитная карта. А если подключитесь к программе «Спасибо от Сбербанка», будете получать за каждую покупку бонусы и обменивать их на скидки у партнеров банка.

Деньги на конкретную цель или на всякий случай?

Итак, на семейном совете вы решили, что пора уже делать ремонт. Прикинули, посчитали – без кредита точно не обойтись. Осталось определиться с суммой, чтобы уже наверняка хватило на все, и выбрать банк. Чтобы оценить свои финансовые возможности, лучше воспользоваться кредитным калькулятором на сайте банка. С его помощью легко рассчитаете, сколько придется возвращать банку ежемесячно и в течение какого срока. После этого смело отправляйте заявку на кредит - заполнить ее можно на сайте банка или через интернет-банк. Если заявка будет одобрена, заветная сумма упадет на ваш счет буквально через пару минут. Ура! Вы близки к цели!

Кредитная карта – это продукт «многоразового пользования», она всегда под рукой. Вы можете тратить по чуть-чуть или весь лимит полностью – это уж каждый решает сам.

Четкий график или самоконтроль?

Вместе с потребительским кредитом вы получите от банка четкий график его погашения, с указанием ежемесячного платежа, даты списания процентов и общего срока кредитования. В Сбербанк Онлайн вы в любой момент сможете проверить остаток по своему кредиту и, при желании, досрочно его погасить – частями или полностью. В этом случае банк пересчитает проценты, и вы заплатите только за тот период, когда пользовались деньгами.

В случае с кредиткой контролировать свои расходы вам придется самостоятельно: не забывать своевременно пополнять лимит, чтобы не уйти в «жесткий минус». Если успеваете возвращать банку потраченную сумму в течение льготного периода, проценты банку платить вовсе не придется. Например, по картам Сбербанка льготный период может достигать 50 дней. Отслеживать срок его окончания можно также в Сбербанк Онлайн.

«Продвинутые пользователи» на кредитке даже вполне успешно зарабатывают: к примеру, часть зарплаты кладут на депозит под проценты, тем временем оплачивают текущие расходы с кредитки, со следующей зарплаты пополняют лимит – и так «по кругу». Оплачивая покупки кредитной картой Сбербанка, клиенты также зарабатывают бонусы «Спасибо», которые могут тратить в магазинах-партнерах банка.

Итак, резюмируем.

Лучше взять КРЕДИТ:

Если планируете крупные траты.

Если точно знаете, какая сумма вам понадобится, и не хотите тратить больше.

Если предпочитаете ежемесячно вносить фиксированную сумму и не хотите отслеживать срок льготного периода.

Лучше оформить КРЕДИТНУЮ КАРТУ:

Если спонтанные траты и незапланированные покупки для вас не редкость.

Если часто совершаете покупки в интернете и стараетесь не упускать выгодные цены и «горящие» скидки.

Если вы готовы самостоятельно контролировать остаток средств на вашей кредитке и своевременно пополнять лимит.

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