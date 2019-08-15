«Вы просто вылитый аналитик». В Перми задержали владельцев нелегальной брокерской фирмы

«Вы можете заработать огромные деньги игрой на электронной бирже», - обещали пермякам менеджеры нелегальной брокерской фирмы «Финмаркен», чей офис располагался в торговом центре на улице Куйбышева.

Менеджеры фирмы, пользуясь различными информационными базами, находили людей, ищущих работу, и предлагали им трудоустроиться в компанию на должность… финансового аналитика.

- Предлагали всем, кого только видели, - рассказали «Комсомолке» в краевой полиции. - А тем людям, кто к ним приходил, говорили, что они абсолютно подходят для этой должности: «Вы просто вылитый аналитик». И чтобы занять этот пост, необходимо только пройти бесплатное обучение.

Курсы для клиентов проходили на демоверсии сайта Global-palace, который позиционировали как брокерский.

- На самом деле никакого брокерского сайта не было, картинка на экране гаджетов была полной фикцией, - рассказали полицейские. - Но людям говорили, что они могут зарабатывать по одной-двум тысячам долларов в день. И они наглядно видели на этом сайте, как за короткое время можно получить целое состояние.

Никто из них не догадывался, что работу сайта Global-palace контролировал системный администратор, который по своему усмотрению влиял на ход торгов. Затем клиентов убеждали сыграть по-настоящему за собственные деньги. Пермяки несли в компанию накопления и брали кредиты в банках. В одном случае женщина оформила займ на один миллион двести тысяч рублей.

При помощи компьютерной программы, клиенту заводили личный кабинет, где он мог видеть суммы якобы зачисленных средств и отслеживать хронологию совершенных операций. На самом деле, деньги автоматически поступали на подконтрольные счета «брокеров» и обратно уже не возвращались. Системный администратор сайта обнулял счет, а клиенту объявляли, что он в проигрыше.

С заявлениями о мошенничестве в полицию обратились уже 15 человек. Оперативники провели обыск в офисе компании и изъяли бухгалтерские документы, компьютеры и электронные носители информации.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Подозреваемыми в нем стали 31-летний директор компании и 27-летний менеджер-аналитик. Оба - жители Башкирии. Но в полиции не исключают, что на самом деле круг мошенников намного шире.