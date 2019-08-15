2019-08-15T13:38:14+03:00
Общество

После публикации в «Комсомолке» электромонтера из Прикамья, спасшего тонущего мальчика, могут наградить

Когда Александр вытащил на берег 6-летнего ребенка, тот был почти без сознания
Екатерина ГАСПЕР
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Александр Мураховский скромно считает, что поступил так, как сделал бы любой нормальный человекАлександр Мураховский скромно считает, что поступил так, как сделал бы любой нормальный человек
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- Он у нас вообще бедовый парнишка, постоянно что-то выдумывает. Не по годам развитой, - рассказывает о своем племяннике Арсении жительница Чусового Ирина Самарская.

Ранее «Комсомолка» писала о том, как электромонтер Александр Мураховский вместе с друзьями - металлургом Иваном Колупаевым и тренером спортивной школы Алексеем Фетисовым – спас 6-летнего Арсения, тонущего в Чусовой. Когда мужчины вытащили мальчика на берег, он уже был почти без сознания. Но спасители привели его в чувство и передали в руки медиков «скорой помощи».

После публикации в «Комсомолке» этим случаем заинтересовались в ГУ МЧС России по Пермскому краю. В ведомстве хотят наградить спасителей мальчика, но требуется еще официальное подтверждение их поступка. А в документах «скорой» о самом спасении не было написано. Если факт героизма будет подтвержден, то будет принято решение о награждении спасителей.

После происшествия Александр Мураховский интересовался здоровьем спасенного Арсения и был рад, когда узнал, что у него все хорошо. Ирина, тетя мальчика, сообщила, что в тот день он убежал с 12-летними друзьями на речку без разрешения мамы.

- Мальчишки стали раздеваться, и Арсений за ними, хотя он не умеет плавать! – вспоминает Ирина. - Течением его начало смывать, и он стал тонуть и нахлебался воды. Мальчики испугались и убежали. К счастью, на берегу группа отдыхающих заметила его в реке, парни нырнули в воду, девчонки на берегу вызвали «скорую». Арсения откачали и увезли в больницу, сразу положили в реанимацию. Сейчас у него все хорошо, он бегает, прыгает как обычный ребенок.

В общей сложности мальчик пролежал в больнице полторы недели. Он уже пошел в садик. И на речку больше – ни ногой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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