2019-08-15T11:14:14+03:00
Общество

«45 килограммов и длина под два метра». В Прикамье рыбак поймал сома-монстра

Гигантскую добычу он еле вытащил на берег
Андрей МАТЛИН
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Для сравнения: рост товарища удачливого рыбака (слева) - 180 сантиметров. Фото: из личного архива героя публикации.Для сравнения: рост товарища удачливого рыбака (слева) - 180 сантиметров. Фото: из личного архива героя публикации.
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В Осинском районе рыбак из Кунгура выудил редкий трофей – огромного сома длиной с высокого человека. На Каме, в районе села Кузнечиха, расположено место паломничества рыбаков-сомятников. Поимка крупных экземпляров этой рыбы здесь не редкость, но такого трофея еще не видели.

- Ранним утром мы заметили, как наш товарищ борется с какой-то крупной рыбиной, и подтянулись поболеть за него, - рассказывает пермский рыбак Сергей. – Александр из Кунгура регулярно приезжает сюда охотиться на сомов. Здесь много ям возле русла, которые они облюбовали. Саша едва удерживал толстый шнур снасти-донки, веревка ходила ходуном. Было понятно, что попалась крупная добыча. Но чтобы такая!

Когда сома, наконец, удалось выташить на берег, рыбаки глазам не поверили. Рыбину подняли, она оказалась длиной вровень с ростом Сергея. Никаким безменам оказалось не под силу взвесить подобный трофей. Но даже по самым скромным оценкам в нем не меньше 45 килограммов. А то и под 50.

Мясо сомов, между прочим, считается диетическим, из него получаются вкуснейшие копченые балыки.

- Свинина просто отдыхает, до того они сочные и жирные! – уверяют пермские рыбаки. - Мы рады за нашего товарища! Теперь он накормит вкуснятиной не только свою семью и родных, но и всех своих знакомых.

По правилам рыболовства, в Пермском крае запрещено вылавливать сомят длиной менее 90 сантиметров, а вот свыше - сколько угодно. Каким угодно может быть и вес одной выловленной рыбины - ограничение в 5 килограммов в сутки на одного рыболова в данном случае не действует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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