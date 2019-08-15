«От сглаза!». Пермский ювелир подарил Леди Гаге серьги из уральских камней

Ювелир из Перми, директор европейского брэнда «Вацлав» Александр Дьяков решил поддержать американскую певицу Леди Гагу необычным подарком.

Напомним, российские фанаты стали закидывать американскую певицу злобными комментариями после того, как к ней ушел экс-бойфренд российской модели и актрисы Ирины Шейк. Хейтеры запустили флешмоб «кинь камень за Ирину Шейк».

Александр не поклонник Леди Гаги и не следит за ее личной жизнью, но считает, что флешмоб зашел слишком далеко.

- Я не фанат этой певицы, фильм, конечно, смотрел, 5 звезд на «кинопоиске», Гага и Купер сыграли, молодцы. Какие у них там отношения – мне, честно некогда и не интересно отслеживать. А вот не так давно, более любопытные европейские коллеги, да уже друзья, отправляют скрины инсты Гаги, типа вон что у вас творится, - рассказывает ювелир. - Флешмоб «кинь камень за Ирину Шейк», на мой взгляд, зашел уже далеко и принял какой-то смешанный вид стеба и хейта.

Пермяк решил поддержать певицу и отправить ей подарок. Друзья из Европы помогли найти адрес Гаги, и посылка с уникальными сережками полетела в Америку.

Серьги сделаны из уральского камня жадеита и редкой древесины

- Мы нашли адрес актрисы в Лос-Анджелесе, и я просто отправлю ей презент, созданный руками, наверняка, девушки всех стран мира любят сюрпризы. Ну, и пусть не думает, что в России, в Перми в частности, все настроены против Леди Гаги.

Александр Дьяков надеется, что, несмотря на славу «Почты России» подарок все-таки дойдет до адресата. А в качестве презента Гага должна получить серьги ручной работы из редкого уральского камня жадеита и древесины «Пало Санто».

- Надеюсь, не затеряются серьги над океаном, и она их в инсте всем покажет, что у нас не только хейтеры. Ей больших фильмов, крутых песен и счастья… ведь счастье не за горами, а с Купером или нет, решать уже им вдвоем, - пожелал певице Александр Дьяков.