«Заново училась ходить». Как живет девочка, которую родной дядя избил и выбросил в овраг

- Света, ты хочешь вернуться к маме? – спрашивает Ольга Геннадьевна свою приемную дочь.

- Нет! Даже слышать про это не хочу, - говорит, не раздумывая, девочка.

Ответ 13-летней Светы (имя изменено - прим.ред.), наверное, и не может быть другим. Когда ей было 7 лет, она чуть не погибла. Мать выпивала вместе со своим двоюродным братом, а потом ушла усыплять младшую дочку и уснула. Пока она спала, 23-летний родной дядя жестоко избил девочку и оставил умирать в овраге.

«Комсомолка» не раз писала про Свету. После трагедии она пережила кому, реанимацию и многие месяцы и дни в больницах и реабилитационных центрах. Но, к счастью, эта история со счастливым исходом. Свету вместе с младшей сестрой забрали в семью приемные родители, супруги Николай и Ольга К. из села Добрянского района. Мы пообщались с Ольгой Геннадьевной и узнали, как сейчас живет девочка в большой и дружной семье.

Света эти летом на детском празднике. Фото из архива семьи

Света и ее сестра Оля (имя изменено), которая младше на 4 года, стали частью семьи К. 5 лет назад, спустя почти два года после трагедии. Ольга Геннадьевна вспоминает, как они с мужем пришли в Добрянский приют, и им предложили забрать Олю.

- У нее есть старшая сестра со сложной судьбой и непростым характером, - сказали им тогда. - Не боитесь?

Супруги не испугались.

После произошедшего Света так и не смогла полностью восстановиться. В тот момент, когда у нее появилась новая семья, она плохо ходила, не могла бегать, у нее была слабо развита моторика.

- Два шага вперед, один назад, - рассказывает Ольга Геннадьевна.

Про бывших родственников девочки женщина знает мало, она ими особо не интересовалась. Это было прошлое, которое хотелось поскорее забыть.

Умерла и бабушка девочек. Долгое время она почти каждый день звонила и интересовалась судьбой внучек, присылала деньги на дни рождения.

- Если не во вред детям, мы не мешаем им общаться с родственниками, - объясняет Ольга К.

Сестры быстро влились в новую семью. Они появились в ней в начале сентября, и встал выбор, отправлять Свету в школу или оставить на домашнем обучении. На семейном совете было решено – отправлять, чтобы больше общаться со сверстниками, тянуться за ними.

Так Света выросла сейчас. Фото из архива семьи

- Не знаю, какими словами описать то, что было в начале. Она писала одну букву чуть ли не на всю страницу тетради, – вспоминает Ольга Геннадьевна. – Полученная травма от побоев сильно давала о себе знать. И сейчас дает. Света навсегда останется инвалидом. Ей даже инвалидность продлили сразу до 18 лет. Она и ходит немного по-другому, прихрамывает. Но сдвиг в лучшую сторону заметен. Сейчас она уже пишет в строчку, у нее получается рисовать и раскрашивать, правда, пока на уровне 4-5 лет. А вчера подарила мне поделку из цветной бумаги – тюльпаны!

Реабилитацию супруги начали сразу же, как она поступила в их семью, и продолжают сейчас. Они почти заново учили ее ходить, даже поставили на лыжи. Заставляли много писать и читать. Включали в семейные концертные номера, возили в Пермь в музыкальный колледж на занятия вокалом. Сейчас девочка продолжает ездить на занятия в реабилитационный центр в Березники.

В семье, где живет девочка, 10 приемных детей. А еще - много живности: две кошки, собака – кавказец, поросята, козы, курицы, кролик. Уход за животными – часть воспитания детей.

«Должность» Светы – налить воды и дать корм кошкам. Девочка старается не забывать и исполнять свои домашние обязанности.

- Что еще про тебя рассказать? – спрашивает с доброй улыбкой Ольга Геннадьевна свою приемную дочь.

- Какой я красивый экземпляр! – отвечает она.