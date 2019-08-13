Удостоверить договор с недвижимостью проще и дешевле у нотариуса

В гости в программу «Юридическая сила» на радио «Комсомольская правда» пришла нотариус пермского городского нотариального округа Мария Николаевна Боронина.

- Мы неоднократно говорили о рисках, связанных с электронной подписью. В том числе о загадочных вещах, когда собственники квартиры вдруг выясняли, что они … подарили ее незнакомцам. Президент России Владимир Путин подписал закон, который поможет обезопасить сделки с недвижимостью с применением современных технологий. Теперь для совершения операций с недвижимостью дистанционно, то есть с помощью электронной подписи, гражданину нужно будет заранее подать уведомление о том, что он разрешает эту сделку регистрировать. То есть теперь эти истории, когда гражданин выясняет, что от его имени была совершена та или иная сделка с квартирой больше «не пройдут»?

- Да. Причем, как показала практика, в зоне риска было очень много граждан, никогда и не получавших электронную подпись, т.е. 90% населения. Сейчас очень многие госуслуги переводят в цифровой вид, в том числе и регистрацию сделок в Росреестре. Ситуация усугублялась тем, что в ведомство подавались совсем не поддельные электронные подписи граждан. Просто за гражданина по копиям его документов в удостоверяющем центре получил кто-то другой и затем уже от имени гражданина и действовал. А Росреестр подошел пусть и формально,но по правилам: ему нужно было удостовериться в том, что поставлена именно электронная подпись этого гражданина-собственника недвижимости. После двух «громких» случаев в Москве федеральный законодатель обеспокоился сложившейся ситуацией. Теперь нужно сначала получить электронную подпись в аккредитованном при Росреестре удостоверяющем центре, плюс ко всему нужно отозвать запрет на совершений регистрационных действий с недвижимостью.

- А в случае обращения к нотариусу, нужно ли получать или заверять электронную подпись?

- Когда договор удостоверяется нотариусом, гражданину нет необходимости получать самостоятельно электронную подпись. Нотариус договор удостоверяет, а затем, в силу требований действующего законодательства, подает его в электронном виде в регистрирующие органы Росреестра. Какие здесь плюсу у граждан? Во-первых, не надо тратить деньги на получение электронной подписи. Во-вторых, при подаче нотариусом для регистрации в электронном виде нотариально удостоверенного договора, срок регистрации таких договоров составляет всего лишь сутки, в то время как по общему правилу эти сроки составляют от пяти до пятнадцати дней. То есть если вы хотите сэкономить не только деньги, но и время, вы можете обратиться к любому нотариусу по месту нахождения недвижимости. Это действительно упрощает ситуацию: не будет нужно собирать справки, проверка чистоты сделки это обязанность нотариуса. Он запросит все необходимые справки и выписки точно также в электронном виде.

- Можно ли получить бесплатную консультацию в Нотариальной палате Пермского края?

- По любым нотариальным действиям граждане могут получить консультацию абсолютно бесплатно у любого нотариуса или обратиться непосредственно в Нотариальную палату Пермского края по адресу: город Пермь, бульвар Гагарина, 44а. Телефоны: 263-36-20, 263-25-04. Вопросы также могут быть заданы на сайте Нотариальной палаты Пермского края https://59.notariat.ru/ или в официальных группах ВКонтакте.