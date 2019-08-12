«СИБУР» приглашает пермяков на публичные замеры воздуха

13 августа в Перми состоятся публичные замеры воздуха. Организатором акции выступило пермское предприятие СИБУРа.

Мобильная экологическая лаборатория начнет работу с 11.00 в микрорайоне Парковый на границе Черняевского леса (перекресток ул. Пожарского и ул. Подлесная, вход в лес со стороны сквера «Золотые пески»).

В 12.00 будет организован трансфер от Черняевского леса до автоматического стационарного поста в д.Субботино, где проводятся замеры воздуха в режиме 24/7 и организована экскурсия по территории пермского предприятия СИБУРа.

Фото компании

В рамках акции пермяки смогут познакомиться с процессом измерения воздуха, узнать о качестве воздуха на границе особо охраняемой территории и в лесном массиве, познакомиться с особенностями замеров воздуха в зоне влияния СИБУРа, побывать на экскурсии на предприятии. Отбор проб и анализы воздуха будут проводиться в режиме реального времени.

Более подробно о публичных замерах воздуха в Перми можно узнать по телефону: по телефону:+7 (342) 290-82-37 (АО «СИБУР-Химпром»).