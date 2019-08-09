2019-08-09T10:59:30+03:00
Общество

Министр здравоохранения Прикамья: «Не можете записаться к врачу – пишите мне в Instagram»

Оксана Мелехова ответила на вопросы пермяков
Алена ОВЧИННИКОВА
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Оксана Мелехова пришла в студию Радио "Комсомольская правда".Оксана Мелехова пришла в студию Радио "Комсомольская правда".Фото: Василий Вахрин
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В гости в студию Радио «Комсомольская правда»-Пермь» пришла министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. Она ответила на вопросы наших радиослушателей.

Одной из насущных проблем, с которой обратились пермяки к Оксане Мелеховой, была запись на прием к врачу. Один слушатель не смог записаться к узкому специалисту ни по электронной записи, ни по телефону единой службы записи. Второй пожаловался на то, что утром сложно дозвониться по телефону службы вызова врача на дом. А к третьему врач просто не пришла, хотя вызов был принят.

- Я активно общаюсь с жителями края в Instagram, - ответила министр здравоохранения. - И прошу по ситуации, когда врач не вышел на дом, написать мне в личный Instagram, чтобы мы проверили, что это был за случай. Если вам не удалось записаться и вам не предложили поставить вас в очередь, то тоже смело пишите мне в Instagram или обращайтесь на сайт «Управляем вместе». Мы сделали там вкладку, где собираем все, что касается записи на прием к врачу. Также там есть интерактивная карта доступности записи к участковому врачу-терапевту или педиатру, и если она не соответствует действительности, пишите сразу. Мы реагируем в кратчайшие сроки.

О чем еще рассказала Оксана Мелехова.

О поликлиниках

- Многие жители Пермского края с 2017 года почувствовали значимые перемены: уже приятно приходить в поликлиники, изменился стиль их работы, сократилось время, которое ты проводишь в очередях. Улучшилась доступность к терапевтам и педиатрам. Мы отказались от части бумажного документооборота, и сейчас справку в школу или детский сад можно просто заказать в поликлинике. Да, очереди к врачам еще существуют. И с тем, что пока не отлажены все процессы, мы согласны и претензии принимаем. На шлифовку существующих проблем и направлена сейчас вся наша работа.

О цифровизации

- Мы проводим обучение наших сотрудников компьютерной грамоте, а уже потом обучаем их работе в специальной программе. Многие организации пошли по следующему пути: если сотрудник никак не может освоить навыки работы с компьютером, то специальные администраторы в конце рабочего дня вводят за них записи в компьютер.

О зарплатах врачей

- Средние заработные платы врачей по Пермскому краю сейчас составляют 60 - 62 тысячи рублей. Лидируют по оплате труда участковые врачи-терапевты, врачи-педиатры и узкие специалисты, такие как нейрохирурги и оперирующие хирурги. Зарплата зависит от сложности, количества операций, дежурств. Зарплата среднего медицинского персонала – 30 - 32 тысячи рублей, у младшего медперсонала - 27 - 28 тысяч рублей.

О перспективах

- У Минздрава есть четкая цель - увеличение продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет. Есть задача для обеспечения этого результата - привести в нормативное состояние наши больницы. В этом году мы поставили себе амбициозные задачи: построить в крае 24 новых ФАПа. Планируется, что в каждом населенном пункте будет работать свой земский фельдшер. Мы закупаем передвижные маммографы и флюорографы, чтобы организовать эти обследования в отдаленных районах. В течение пяти лет будет приобретено не менее шести новых аппаратов компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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