2019-08-12T10:54:35+03:00
Общество

Погода на неделю с 12 по 18 августа в Перми 2019: нас ждет долгожданное потепление

Дожди почти прекратятся
Елена КОНОВА
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Август обещает быть теплымАвгуст обещает быть теплымФото: Евгения ГУСЕВА
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Этим летом погода нас совсем не радует. И в июне, и в июле теплые деньки можно пересчитать по пальцам. А вот середина и конец августа обещают быть теплыми. Рассказываем о погоде на неделю с 12 по 18 августа в Перми 2019.

Как сообщил начальник Пермского ЦГМС Павел Смирнов, 12 и 13 августа ожидаются дождливыми, с северным ветром и достаточно неприятной температурой в районе 15 градусов. Зато следующие дни принесут с собой солнце.

- Потепление ожидается уже со среды, установится стабильная погода, - рассказал Павел Смирнов. - Дожди постепенно прекратятся, хотя в некоторых городах края они еще пройдут. Температура воздуха с каждым днем будет повышаться. 14 августа она поднимется до 20 градусов, а с 15 августа и до конца недели - примерно до 23 градусов. Солнце станет нашим частным гостем.

Как заметил Павел Смирнов, скорее всего, до конца августа в Перми сохранится комфортный температурный фон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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